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狂阿公帶槍去國小探孫 嚇壞老師與學童

2018-04-12 13:27聯合報 記者徐白櫻╱即時報導

黑槍入侵校園？高雄市湖內地區某國小發生男子持槍進入校園引發騷動。警方表示，鄭姓男子涉嫌帶槍進入學校探望孫女，員警前往住家查獲2隻上膛改造手槍，內裝子彈15發，另有 1隻BB槍，火力不小；鄭嫌不願透露攜槍進入校園的原因，且辯說，帶去學校的槍枝是BB槍，並非警方查獲的改造手槍。

警方在鄭家阿公房間內查獲槍枝與子彈。記者徐白櫻／翻攝
警方在鄭家阿公房間內查獲槍枝與子彈。記者徐白櫻／翻攝
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昨早7點多，一名年約50幾歲的男子騎機車前往湖內地區某間小學，該名男子以找孫女為由騎入校門，人車停放教室前方廣場，突然當著數名小學生面前拿起機車踏板上1把槍枝，隨即快速放入褲子右方後口袋，詭異舉動嚇壞學校人員，立即通報警方處理。

警方表示，員警獲報，趕赴校園未發現可疑人物，但調閱校園監視器查出鄭姓車主（男，52歲）涉有重嫌，隨即前往路竹區鄭男住宅釐清案情，員警在二樓房間查獲1把BB槍、改造子彈15發，隨後又在一樓鞋櫃找到2把已經上膛的改造手槍，分別裝著子彈7發與8發。

警方說，鄭男有毒品恐嚇前科，昨天為了找孫女才去學校，宣稱帶往校園的槍是BB槍，而非改造手槍，不過不願說明為何要帶著槍去學校；經調查，鄭男孫女是校內學生無誤，共查獲1把BB槍、2把改造手槍與子彈30發，全案依違反槍砲彈藥刀械管制條例移送橋頭地檢署偵辦。

警方共查獲2把上膛槍枝、1把BB槍與30發子彈。記者徐白櫻／翻攝
警方共查獲2把上膛槍枝、1把BB槍與30發子彈。記者徐白櫻／翻攝
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槍枝毒品恐嚇

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