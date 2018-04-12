狂阿公帶槍去國小探孫 嚇壞老師與學童

2018-04-12 13:27 聯合報 記者 聯合報 記者 徐白櫻 ╱即時報導



黑槍入侵校園？高雄市湖內地區某國小發生男子持槍進入校園引發騷動。警方表示，鄭姓男子涉嫌帶槍進入學校探望孫女，員警前往住家查獲2隻上膛改造手槍，內裝子彈15發，另有 1隻BB槍，火力不小；鄭嫌不願透露攜槍進入校園的原因，且辯說，帶去學校的槍枝是BB槍，並非警方查獲的改造手槍。 警方在鄭家阿公房間內查獲槍枝與子彈。記者徐白櫻／翻攝 分享 facebook

昨早7點多，一名年約50幾歲的男子騎機車前往湖內地區某間小學，該名男子以找孫女為由騎入校門，人車停放教室前方廣場，突然當著數名小學生面前拿起機車踏板上1把槍枝，隨即快速放入褲子右方後口袋，詭異舉動嚇壞學校人員，立即通報警方處理。

警方表示，員警獲報，趕赴校園未發現可疑人物，但調閱校園監視器查出鄭姓車主（男，52歲）涉有重嫌，隨即前往路竹區鄭男住宅釐清案情，員警在二樓房間查獲1把BB槍、改造子彈15發，隨後又在一樓鞋櫃找到2把已經上膛的改造手槍，分別裝著子彈7發與8發。