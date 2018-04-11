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W飯店女模命案 土豪哥延押2個月

2018-04-11 20:51中央社 台北11日電

高院審理「W飯店女模命案」，昨天辯論終結。朱家龍等人聲請具保停押，合議庭訊問後認...
高院審理「W飯店女模命案」，昨天辯論終結。朱家龍等人聲請具保停押，合議庭訊問後認為，朱家龍等人仍有逃亡的高度可能性，今天裁定自4月17日起延長羈押2個月。聯合報系記者王宏舜／攝影
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高院審理「W飯店女模命案」，昨天辯論終結。朱家龍等人聲請具保停押，合議庭訊問後認為，朱家龍等人仍有逃亡的高度可能性，今天裁定自4月17日起延長羈押2個月。

朱家龍被控於民國105年12月2日訂房入住W Hotel2502號房，邀約友人洪聖晏、蔡逸學舉辦毒品派對，另邀請郭姓被害女子等多名女子參加，並提供大批毒軟糖、毒梅片同歡，最後導致郭女於12月7日因用毒過量身亡。

台北地方法院依藥事法的轉讓偽藥致人於死罪，判朱家龍、洪聖晏、蔡逸學各10年、10年6月、10年徒刑，另依轉讓偽藥罪判張子奕4年2月徒刑，江哲瑋則被依毒品危害防制條例的販賣第二級毒品罪，判刑9年。

案經上訴二審已於昨天辯論終結，訂5月29日上午10時宣判。由於朱家龍、洪聖晏、江哲瑋、張子奕的羈押期限將於本月16日屆滿，受命法官昨天另就是否繼續羈押訊問朱等4人，今天做出延押裁定。

台灣高等法院新聞稿指出，朱家龍等人所犯是最輕本刑5年以上之罪，而重罪常伴有逃亡、滅證的高度可能，考量朱家龍不否認他持有外國護照且家境優渥，依客觀社會通念合理判斷，足認朱家龍等人都有逃亡的高度可能，有相當理由認為有逃亡之虞，羈押原因依然存在，有繼續羈押的必要，裁定延長羈押。

毒品女模命案台灣高等法院

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