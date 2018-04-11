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嘉義鄉村工地發現二戰時期迫擊炮彈 軍方帶回處理

2018-04-11 16:20聯合報 記者謝恩得╱即時報導

嘉義縣民雄鄉鎮北村的圳溝墘有處建築工地，今天下午整地時，施工人員在土石堆中，驚見一枚鏽蝕嚴重的炮彈，雖然六比手掌大一些，仍嚇得大家急忙撤離並報警。軍方未爆彈處理小組據報到場，初步察看是第二次世界大戰期間遺留的60迫擊炮彈，所幸炮彈沒有引信，沒有危險，並以防爆毯包覆帶回處理。

民雄文教基金會執行長賴萬鎮表示，二戰期間美軍戰機曾轟炸位於民雄郊區的日軍廣播電台（今中央廣播電台民雄分台，國家廣播文物館），連帶周遭的民雄市區有多處被炸和掃射， 鎮北圳溝墘距離廣播電台不遠，也可能被轟炸過，但民雄並非地面戰場，很納悶如何會出現迫擊炮彈。

軍方人員處理未爆彈。圖／民眾提供
軍方人員處理未爆彈。圖／民眾提供
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距今70多年以上的二戰炮彈。圖／民眾提供
距今70多年以上的二戰炮彈。圖／民眾提供
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美軍二戰戰機

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