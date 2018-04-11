嘉義鄉村工地發現二戰時期迫擊炮彈 軍方帶回處理

2018-04-11 16:20 聯合報 記者 聯合報 記者 謝恩得 ╱即時報導



嘉義縣民雄鄉鎮北村的圳溝墘有處建築工地，今天下午整地時，施工人員在土石堆中，驚見一枚鏽蝕嚴重的炮彈，雖然六比手掌大一些，仍嚇得大家急忙撤離並報警。軍方未爆彈處理小組據報到場，初步察看是第二次世界大戰期間遺留的60迫擊炮彈，所幸炮彈沒有引信，沒有危險，並以防爆毯包覆帶回處理。