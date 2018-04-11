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男子假車禍真強盜 拿槍恐嚇拿刀架脖子

2018-04-11 14:58聯合報 記者凌筠婷╱即時報導

強盜示意圖 ／Ingimage
強盜示意圖 ／Ingimage
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彰化縣埔心鄉一名30歲胡姓男子，曾因毒品案入獄，102年假釋期滿，卻仍不知向善，今年兩次騎著機車製造假車禍真詐財，威脅開槍、又拿刀架人脖子，兩名被害人報警，胡男再度被逮，日前遭起訴。

胡姓男子曾因違反毒品危害防制條例遭判刑3年，102年假釋後期滿。今年2月，他騎著機車經過彰化縣埔心鄉油車村，以製造假車禍方式，用機車右前方後照鏡擦撞騎著腳踏車的黃姓男子衣服，隨後擋在黃男前方，叫他下車，並叫他「拿一萬元出來處理」。黃男覺得莫名其妙表示：「是你來撞我，怎麼會是我要賠你」，胡男從腰間抽出一把裝填瓦斯鋼珠的玩具手槍，威脅不給錢就開槍，並要跟著黃男回家拿錢。黃男騎著單車繞來繞去，趁機甩開胡姓男子，躲進一旁店家報警。

過兩天胡男又故技重施，在埔心鄉又攔下另一名陳姓婦人開的轎車，表示陳婦差點撞到他，陳男不願下車僅開車窗，胡男用安全帽敲車窗，要求他拿5千元「收驚費」，陳婦表示身上沒錢，且拿手機要報警，胡男竟搶下她的手機，並在陳婦將車熄火時中控鎖開啟，趁機從左後車門進入車內，拿水果刀架在陳婦脖子上，表示「妳真的不知道死活，錢拿出來，不然我割下去喔」，陳婦趁著前方路口紅燈，開始有車輛停在旁邊時，大喊救命，胡男才因為緊張而倉皇逃逸，期間還將水果刀和陳婦手機SIM卡丟棄。

被警方逮到之後，胡男雖然過程都坦承不諱，並表示有拉扯陳婦的包包，因為陳婦一直尖叫才放手，但卻又說因為自己有在吃精神病的藥，「不清楚為何會犯案」。

彰化地檢署檢察官將胡男依照強盜罪起訴，起訴書中表示，胡男帶著足以對人之生命、身體、安全構成威脅具有危險性的凶器，屬於加重強盜犯罪行為，但因都未得手，屬於未遂犯可減刑，但因他又在服刑結束後五年內再犯，屬於累犯，又必須加重其刑。今天此案送至彰化地院審理，檢察官已聲請羈押，以免胡男在判決結束前又到處「趴趴走」再犯案。

毒品強盜

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