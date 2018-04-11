影／深夜開改裝BMW跑車載辣妹 警盤查搖下車窗冒出K煙

2018-04-11 11:47 聯合報 記者 聯合報 記者 袁志豪 ╱即時報導



王姓男子昨天深夜開著經過改裝過的BMW M5跑車，載著康姓辣妹、陳姓友人行經新北市土城區，轄區警方執行擴大臨檢勤務，立即將他攔下；王搖下車窗，車內竟傳出K味，警方叫眾人打開車窗，果然冒出濃濃K煙，後座還有正在使用的K煙、K盤，訊後今天依毒品罪嫌將三人函送法辦。

新北市警土城分局頂埔派出所所長伍國榮昨天深夜率隊在擺接堡路執行擴大臨檢勤務，晚間11時許見29歲王姓男子開著價值600多萬的BMW M5跑車經過，將他攔下；王才剛搖下車窗，伍就聞到K味飄出，叫車內三人將車窗搖下，車內果然冒出濃濃K煙。

警方發現，後座27歲陳姓男子竟正在吸食K煙，座位上還放著K盤，叫王跟陳下車，隨後在後座中間置物架發現K他命4包（總毛重3.33公克）、分裝袋、電子磅秤，並在置物箱內發現一把改造瓦斯玩具槍（殺傷力未達標準）；警方將王、陳及副駕駛座康姓女子帶回偵辦（28歲）。