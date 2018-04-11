昔月薪8萬工程師當主嫌 詐團成員還有蠟筆小新和魯夫

2018-04-11 08:30 聯合報 記者 聯合報 記者 游振昇 ╱即時報導



台中市第一警分局查獲詐騙集團逮9人，成員因為都喜歡卡通，卡通人物蠟筆小新，航海王魯夫都加入，一名女車手胸部豐滿還沒取卡通綽號，有人建議可叫航海王的女角娜美。主嫌陳男曾是月薪8萬元的網路工程師。 台中警方查獲詐騙集團，圖為女車手。記者游振昇/翻攝 分享 facebook

第一分局今年初陸續逮捕詐騙集團成員，日前再逮捕成員共9人。警方調查，21歲的陳男家境富裕，原本是月薪達8萬元的網路工程師，偶然在宮廟活動中結識綽號「小新」的23歲侯姓(有毒品、詐欺前科)與16歲的「巧虎」以及綽號「魯夫」的20歲蔡姓男子(有毒品、詐欺前科)。

陳見「巧虎」及「魯夫」的車手工作雖輕鬆又自由，卻因利潤不佳常常喊窮，竟心生歹念慫恿提領經驗豐富的「巧虎」及「魯夫」自立門戶當車手頭，陳男看上侯男從事物流工作、熟悉中南部交通路線，他出資請其擔任司機，自己則以網路專業與優渥的經濟背景擔任集團首腦，並陸續找來19歲廖姓(有詐欺前科)、20歲周姓(有詐欺前科)、21歲劉姓(有詐欺前科)、21歲吳姓男子與林女組成車手集團，3個月內提領地點就遍及台中、彰化、南投、雲林、嘉義與台南等地，其中光是林女所提領的金額即超過百萬元。

警方表示，該集團成員間多以通訊軟體聯繫，並以卡通人物暱稱及代號溝通，加上成員出入多以不同地區的租賃車代步，偵辦不易，員警耐心蒐證，查獲一群年輕人自以為組織完整、天衣無縫的車手集團。