親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

營收追不上房租！六福皇宮年底熄燈 執行長淚崩

土豪哥宣導「遠離毒品、珍惜生命」 律師稱他遭羞辱

2018-04-10 20:01聯合報 記者王宏舜╱即時報導

綽號「土豪哥」的朱家龍在W飯店開毒趴，郭姓女子服毒暴斃，台北地院依藥事法「轉讓偽藥致人於死」判5名被告徒刑，其中朱被判刑10年。高等法院今進行馬拉松式地審理，晚間7點辯論終結，朱家龍堅稱沒有購買或攜帶毒品，況且他也不認識死者，人也不是他找來的，「也不是坐在我旁邊」，非他所能控制，還呼籲國人「遠離毒品、珍惜生命」。

高院從早上9點半即開始審理，直至晚間7點才結束，並定5月29日上午10點宣判。郭女的父親一早特地從台東北上，他希望高院能維持一審判決，並痛批朱等人「太可惡了」。

一審時，朱家龍友人洪聖晏被判刑10年6月、蔡逸學被判刑10年，藥頭江哲瑋、張子奕分別被判刑9年、4年2月。5人都否認犯行，還指郭女本身就有在施用毒品，且有糖尿病、敗血症、急性腎炎等宿疾，她的死和其他人無關。

朱家龍表示，2016年12月2日至4日是他訂W飯店，但4日下午至7日的續房就非他所決定，他僅承認以他名義訂房所犯的錯誤，但郭姓女子的行為不是他所能控制，對於她死亡「深感遺憾」。朱說，被羈押1年多，每天都在反省，造成社會觀感不佳，深感歉意，並希望國人「遠離毒品、珍惜生命」，他願意盡自己的能力幫助需要幫助的人，回饋社會，不會逃避責任。

洪聖晏則說，沒有毒品的支配權與所有權，他還很擔心郭女的安危，曾詢問她是否需要送醫，還陪著她去榮總。對於發生憾事，他感到後悔。他也表示自己不是「喪心病狂」，從頭到尾沒想傷害過任何人，這是人生所犯的最大錯誤。洪也希望能反毒，規勸身邊的人別重蹈覆轍，讓社會屏除對他的成見。

蔡逸學稱沒有出資買毒，也不知道毒品會造成死者死亡。律師稱，郭女死因是PMA過量，她的PMA血液濃度為3.778ug/ml,而致死只需0.2ug/ml,大家都有看到她自己從包包內拿出夾鏈袋的毒品施用，這才是死亡原因。如果郭女體內沒有PMA，根本就不會死亡。

江哲瑋說，只是受邀去派對，他雖然又帶毒赴約，但「沒有收錢」，只是轉讓罷了。張子奕表示「朱家龍沒給我錢」，否認販毒。

朱等人羈押期限將在16日屆滿，遭羈押的朱家龍、洪聖晏、江哲瑋、張子奕都希望能交保，律師也主張本案已辯論終結，被告無串證或逃亡可能，羈押並非預支刑罰。朱家龍委任律師葉雅婷替朱抱屈，指每次開庭家屬都要承受媒體壓力，還要被告訴代理人「當庭羞辱」。

「土豪哥」朱家龍(左)認為郭姓女子的死亡與他無關，並希望國人「珍惜生命、遠離毒品...
「土豪哥」朱家龍(左)認為郭姓女子的死亡與他無關，並希望國人「珍惜生命、遠離毒品」。記者王宏舜／攝影
分享

毒品W飯店

相關新聞

土豪哥未曾致歉 W命案女子父親控訴：太可惡了

2018-04-10 13:27

前警總情報官變共諜 拉終身俸中校、上校賣台

2018-04-10 13:05

開走老闆保時捷摩鐵尋短 遺書交代「無法勝任」

2018-04-10 12:08

板橋男缺錢持刀搶 得手還對被害女說「謝謝」

2018-04-10 11:27

土豪哥「包皮發炎」想交保？ 露面未答是否皮膚癢

2018-04-10 10:39

黑鷹出勤花蓮大水窟山區 援救疑高山症發作山友

2018-04-10 10:34

要毒不要命！毒蟲遇警攔檢竟吞海洛因下肚

2018-04-10 10:00

男大生撞安全島遭車輾過不治 台積電主管父哽咽作筆錄

2018-04-10 09:47

北市夜店燃放信號彈犯嫌到案 起因「找朋友被推開」

2018-04-10 00:54

小學外籍英語助教 攜大麻被捕

2018-04-10 00:46

醉漢騎機車酒駕拒檢持角鐵拒捕 警開二槍制伏

2018-04-09 20:44

同桌吃飯口角吵到開槍 警方快打壓制逮人

2018-04-09 18:47

中和縱火９死命案 被害家屬希望法院判死

2018-04-09 18:46

影／毒鴛鴦飛車逃亡 正義騎士指引逮人

2018-04-09 17:48

殺人通緝犯躲4個月 今到案當庭逮捕遭聲押

2018-04-09 16:34

欠2萬就撂人殘忍打死債主好友 5男殺人罪嫌起訴

2018-04-09 16:28
看更多

熱門文章

貨車撞電動公車 沙鹿向上路連續下坡車禍

2018-04-10 09:09

病房抽菸遭勸阻 大學教授情緒失控爆打護理師

2018-04-10 09:35

前警總情報官變共諜 拉終身俸中校、上校賣台

2018-04-10 13:05

他貼7000元海鮮大餐覺得空虛 網友反駁：已佛心

2018-04-10 11:49

男大生撞安全島遭車輾過不治 台積電主管父哽咽作筆錄

2018-04-10 09:47

逃亡情侶增產報國 苦了2個「小黑戶」

2018-04-10 00:35

金屬加工廠暗藏賭場 門柱挖孔監看避警

2018-04-10 13:59

疑物流中心員工嬉鬧亂丟包裹 影片曝光網友怒

2018-04-10 17:14

開走老闆保時捷摩鐵尋短 遺書交代「無法勝任」

2018-04-10 12:08

半夜移走老蔣銅像挨批 基隆市警局：配合市長宣示

2018-04-10 11:29

板橋男缺錢持刀搶 得手還對被害女說「謝謝」

2018-04-10 11:27

175公分美腿長髮女行竊 被抓一看是男的

2018-04-10 10:13

為爭家產兄弟鬩牆 八旬老母為難淪夾心餅

2018-04-10 11:39

明有比賽 林口幸福高爾夫球場再掀勞工抗爭

2018-04-10 13:12

擋風玻璃硬幣倒影阻視線 3歲童被輾斷腿判賠

2018-04-10 07:55

面試言語尖酸刻薄害書記官自殺？士林地院回應了！

2018-04-10 14:16

工程行老闆偷腥 女兒代繳停車單讓他露餡了

2018-04-10 12:01

遭性侵她用母語求助 友人沒聽懂未即時救援

2018-04-10 11:43

網友惡搞萬安演習靈堂照？ 台南警大動作駁斥假圖　　

2018-04-10 17:16

高科技養雞場失火 千萬元設備全燒毀

2018-04-10 00:43

廚師拿菜刀搶超商後 第一件事找美女上摩鐵

2018-04-10 10:07

屁孩毆前女友復合 反遭她媽媽痛毆腦震盪

2018-04-10 13:27

婦人提款順手撕鈔票 回神後報警「搶救千元鈔」

2018-04-10 12:40

「九命怪貓」胡洪九咬孫道存 出庭卻無法作證

2018-04-10 12:13

要被陳師孟約談 慶啟人：被政客逼道歉損司法尊嚴

2018-04-10 16:14

宜蘭山友獨攀中央山脈失聯10天 三縣市消防局展開救援

2018-04-10 14:53

宜蘭新城橋兩車對撞 9人輕傷

2018-04-09 21:41

青年被控與少女嘿咻 當庭鞠躬要求和解被拒

2018-04-10 10:54

法官缺性別意識又大剌剌發言 司院：臆測超乎判決

2018-04-10 11:09

台科大教授涉詐領千萬 遭搜索約談

2018-04-10 15:53

機車排氣管燙到路人 他吃上官司

2018-04-09 23:50

罵金溥聰「法院認證男妓」 馮光遠判賠50萬與臉書道歉

2018-04-10 16:14

影／李宗瑞翻版 男子用平板偷拍性愛影片索錢被收押

2018-04-10 11:16

影╱基隆堵南街貨車掉4琉酸桶 異味刺鼻沖天

2018-04-10 09:23

影╱槽車疑迴轉撞貨車 駕駛受困警消助脫困

2018-04-10 12:19

彭淮南寫親筆信給邱太三後 虛擬貨幣入洗防法規範

2018-04-10 18:08

土豪哥未曾致歉 W命案女子父親控訴：太可惡了

2018-04-10 13:27

辯稱酒測前「已先乾一杯厚的」 這招碰到秘錄器不管用

2018-04-10 15:55

誤認警跟監 通緝犯跑入深山失蹤

2018-04-09 22:57

請女看護照顧重症母親挨罰 法官：孝親不該罰

2018-04-10 19:47
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top