土豪哥宣導「遠離毒品、珍惜生命」 律師稱他遭羞辱

2018-04-10 20:01 聯合報 記者 聯合報 記者 王宏舜 ╱即時報導



綽號「土豪哥」的朱家龍在W飯店開毒趴，郭姓女子服毒暴斃，台北地院依藥事法「轉讓偽藥致人於死」判5名被告徒刑，其中朱被判刑10年。高等法院今進行馬拉松式地審理，晚間7點辯論終結，朱家龍堅稱沒有購買或攜帶毒品，況且他也不認識死者，人也不是他找來的，「也不是坐在我旁邊」，非他所能控制，還呼籲國人「遠離毒品、珍惜生命」。

高院從早上9點半即開始審理，直至晚間7點才結束，並定5月29日上午10點宣判。郭女的父親一早特地從台東北上，他希望高院能維持一審判決，並痛批朱等人「太可惡了」。

一審時，朱家龍友人洪聖晏被判刑10年6月、蔡逸學被判刑10年，藥頭江哲瑋、張子奕分別被判刑9年、4年2月。5人都否認犯行，還指郭女本身就有在施用毒品，且有糖尿病、敗血症、急性腎炎等宿疾，她的死和其他人無關。

朱家龍表示，2016年12月2日至4日是他訂W飯店，但4日下午至7日的續房就非他所決定，他僅承認以他名義訂房所犯的錯誤，但郭姓女子的行為不是他所能控制，對於她死亡「深感遺憾」。朱說，被羈押1年多，每天都在反省，造成社會觀感不佳，深感歉意，並希望國人「遠離毒品、珍惜生命」，他願意盡自己的能力幫助需要幫助的人，回饋社會，不會逃避責任。

洪聖晏則說，沒有毒品的支配權與所有權，他還很擔心郭女的安危，曾詢問她是否需要送醫，還陪著她去榮總。對於發生憾事，他感到後悔。他也表示自己不是「喪心病狂」，從頭到尾沒想傷害過任何人，這是人生所犯的最大錯誤。洪也希望能反毒，規勸身邊的人別重蹈覆轍，讓社會屏除對他的成見。

蔡逸學稱沒有出資買毒，也不知道毒品會造成死者死亡。律師稱，郭女死因是PMA過量，她的PMA血液濃度為3.778ug/ml,而致死只需0.2ug/ml,大家都有看到她自己從包包內拿出夾鏈袋的毒品施用，這才是死亡原因。如果郭女體內沒有PMA，根本就不會死亡。

江哲瑋說，只是受邀去派對，他雖然又帶毒赴約，但「沒有收錢」，只是轉讓罷了。張子奕表示「朱家龍沒給我錢」，否認販毒。