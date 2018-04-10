毒品專業法庭 全美三千多個 台灣跟進籌建

2018-04-10 11:06 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇位榮 ╱即時報導



法務部與中國信託反毒教育基金會共同舉辦「毒品法庭多元處遇」研討會，邀請美、德、日等國內外專家學者與會，對建構毒品法庭與多元處遇方案討論，希望能為台灣反毒工程尋求新的解方，行政院政務委員羅秉成指出，解決毒害是政府目前施政的首要施政項目之一，希望能建構綿密的科技反毒網與多元方式，整合資源，加速反毒腳步。

擔任美國國家毒品法庭專業人員協會（ＮＡＤＣＰ） ＣＥＯ的ＣＡＲＳＯＮ ＦＯＸ指出，ＮＡＤＣＰ致力於讓司法系統成為一個修復毒癮及心理病症的歸屬，也獲得美國政府的支持，1996年當時他身為檢察官協助成立了南卡羅來納的第一個毒品法庭，1997年他加入國家毒品法庭研究所，帶領第一個毒品法庭協調訓練及毒品法庭計畫倡議。

美國密蘇里州的資深巡迴法庭法官Christine Carpenter表示，1989年美國引弗羅里達州成立全美第一個毒品法庭，五年後全美有40個毒品法庭，之後各州跟進，2016年已有3000多個毒品專業法庭。