醉漢騎機車酒駕拒檢持角鐵拒捕 警開二槍制伏

2018-04-09 20:44 聯合報 記者 聯合報 記者 黃宣翰 ╱即時報導



高雄市劉姓男子今天傍晚涉嫌酒後騎機車，行經左營大路時搖搖晃晃，左營警分局左營派出所副所長蔡太雄騎機車巡邏發現，要將劉攔下，劉拒檢，騎車欲衝撞蔡不成後逃逸巷內，還涉嫌持一公尺長角鐵作勢要拒捕，蔡先對空一槍後再朝地上開一槍，隨後支援警力到場將劉制伏，劉酒測值每公升0.53毫克，警詢後依公共危險及妨害公務罪嫌法辦。

警方調查 ，嫌犯劉姓男子(63歲)今晚5點50分，涉嫌酒後騎車行經左營大路，左營派出所副所長蔡太雄見他騎車左右搖晃，上前叫他停車接受攔查，劉滿臉通紅卻加速騎車逃進小巷，還與一名機車騎士發生擦撞，但劉嫌仍繼續逃逸。

蔡太雄騎警雨車尾追劉，發現劉逃逸後轉彎時機車滑倒，立刻停車上前要逮人，劉卻扶起機車，推機車撞警用機車，隨後與蔡太雄發生扭打，蔡的制服都被撕壞，劉還企圖揮拳攻擊，蔡太雄對空鳴一槍，劉仍繼續逃亡。蔡太雄追進小巷，劉反而進逼蔡太雄企圖攻擊。

蔡見情況緊急，先對地面開一槍，劉撿起路旁角鐵條與蔡太雄對峙，直到支援警力趕抵現場，才放下鐵條，束手就擒。劉被逮後說，他酒駕怕被警察抓才反抗。