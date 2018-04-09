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影／毒鴛鴦飛車逃亡 正義騎士指引逮人

2018-04-09 17:48聯合報 記者謝育炘╱即時報導

保安大隊3月底在台北市松德路和信義路口進行例行盤查時，攔查到一部白色冷凍貨車，看到警察，小貨車突然加速逃離，警方立即出動警車追緝。但追到松德虎林街口，恰巧出現另一部同款車輛，幸虧有機車後座乘客指引，發現小貨車轉入巷內讓該對男女下車，警隨即上前盤查並起獲毒品，兩人是一對青梅竹馬的毒鴛鴦，而且駕駛貨車的李姓男子也因為吸毒被通緝當中。

保安大隊在台北市松德路和信義路口進行盤查，發現一對毒鴛鴦。照片／保安大隊提供
保安大隊在台北市松德路和信義路口進行盤查，發現一對毒鴛鴦。照片／保安大隊提供
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警察毒品吸毒

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