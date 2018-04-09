女房仲獨自帶客看屋 「引狼入室」遭脫衣強盜

2018-04-09 12:49 聯合報 記者 聯合報 記者 張芮瑜 ╱即時報導



女房仲獨自一人帶客看屋，小心意外「引狼入室」！宜蘭縣一名有妨害性自主、竊盜前科的男子，上月路過一處某房仲公司辦公室，見落地窗內只有一名女性房仲當班，便佯裝要購屋，騙女房仲到空屋內強押取財，還唯恐她逃跑，將女房仲全身衣物脫光，最後女房仲交付7000元以求脫身，男子遭依強盜罪嫌起訴。

宜蘭邵姓男子曾因妨害性自主和竊盜案分別被判處7年、10月，105年5月才出獄，怎料舊性不改，今年3月初他路過宜蘭市一處房屋仲介公司，見到辦公室內只有一名鄭姓女房仲留守，認為有機可趁，佯裝要購屋，要求鄭女帶他去辦公室附近的成屋看屋。

由於地點在不遠處，鄭女不疑有他，獨自帶領邵男前往，但卻在樓梯間遭邵男一把抓住，掐脖摀嘴推入房內廁所，還持摺疊刀抵住鄭女頸部。被壓制在地的鄭女不斷掙扎，臉部和頸部有多處擦挫傷，雙手雙腳也有撕裂傷。

邵男表示只要給錢就可以脫身，但鄭女身上只有少許現金，期他錢財都在辦公室內，辦公室鑰匙則在成屋1樓大門上，邵男為避免鄭女脫逃，遂將鄭女衣服全數脫去，再把鄭女強押至1樓取鑰匙返回。由於鄭女苦苦哀求願意給錢脫身，邵男最後同意鄭女穿回衣服並一同返回辦公室，鄭女交給邵男7000元後，傷痕累累報警處理。