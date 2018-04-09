親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

蘇花塞到深夜因事故？網友怒：綠燈只放4車能不塞嗎

女房仲獨自帶客看屋 「引狼入室」遭脫衣強盜

2018-04-09 12:49聯合報 記者張芮瑜╱即時報導

房仲獨自一人帶客看屋，小心意外「引狼入室」！宜蘭縣一名有妨害性自主、竊盜前科的男子，上月路過一處某房仲公司辦公室，見落地窗內只有一名女性房仲當班，便佯裝要購屋，騙女房仲到空屋內強押取財，還唯恐她逃跑，將女房仲全身衣物脫光，最後女房仲交付7000元以求脫身，男子遭依強盜罪嫌起訴。

宜蘭邵姓男子曾因妨害性自主和竊盜案分別被判處7年、10月，105年5月才出獄，怎料舊性不改，今年3月初他路過宜蘭市一處房屋仲介公司，見到辦公室內只有一名鄭姓女房仲留守，認為有機可趁，佯裝要購屋，要求鄭女帶他去辦公室附近的成屋看屋。

由於地點在不遠處，鄭女不疑有他，獨自帶領邵男前往，但卻在樓梯間遭邵男一把抓住，掐脖摀嘴推入房內廁所，還持摺疊刀抵住鄭女頸部。被壓制在地的鄭女不斷掙扎，臉部和頸部有多處擦挫傷，雙手雙腳也有撕裂傷。

邵男表示只要給錢就可以脫身，但鄭女身上只有少許現金，期他錢財都在辦公室內，辦公室鑰匙則在成屋1樓大門上，邵男為避免鄭女脫逃，遂將鄭女衣服全數脫去，再把鄭女強押至1樓取鑰匙返回。由於鄭女苦苦哀求願意給錢脫身，邵男最後同意鄭女穿回衣服並一同返回辦公室，鄭女交給邵男7000元後，傷痕累累報警處理。

警方獲報後循線調閱監視器，將邵男緝捕歸案，邵男坦承犯案，宜蘭地檢署日前依強盜罪依法起訴。

女房仲獨自帶客看屋，意外引狼入室遭脫衣強盜。 示意圖／ingimage
女房仲獨自帶客看屋，意外引狼入室遭脫衣強盜。 示意圖／ingimage
分享

強盜房仲

相關新聞

警性騷女記者賠40萬 葉毓蘭：被剝削最慘的一群

2018-04-09 12:00

偷完水溝蓋改偷鐵窗 眷村空屋多淪犯罪溫床

2018-04-09 12:25

北市警涉粉味場所 南港分局：已記過懲處

2018-04-09 11:58

印尼警方提要求 盼台灣協助遣返激進組織嫌犯

2018-04-09 11:43

玩虛擬遊戲玩到互嗆 驚動高雄警方啟動快打部隊

2018-04-09 11:35

要績效就喊 查風紀就砍 掃黃掃毒…哪個不靠「他」

2018-04-09 11:00

早上囂張在法院亮槍恐嚇 晚上被警逮竟「挫賽」

2018-04-09 10:56

影／台中別墅種大麻 嫌犯自調黃金比例培養液

2018-04-09 10:42

影／台中KTV打群架 警帶回9人

2018-04-09 10:35

住進加護病房 毒蟲續用海洛因

2018-04-09 00:48

破壞陳竹音姊姊靈堂逮到人了 肇事家屬：深感抱歉

2018-04-08 21:30

陳竹音姊姊靈堂遭破壞 警方火速逮人

2018-04-08 18:57

窩家中玩生存遊戲誤擊落地窗 鄰居以為又氣爆

2018-04-08 16:45

疑債務壓力 未婚現役軍人車內燒炭自殺

2018-04-08 15:27

男缺錢買毒 硬拔鄰村獨居老婦金耳環還動粗

2018-04-08 15:13

陳竹音姊姊靈堂遭砸 警方展開調查

2018-04-08 15:01

砍死人還殘忍塞進後車廂 凶手判22年再賠200萬

2018-04-08 12:50

蜂窩性組織炎病到住院 毒癮難耐在醫院仍要吸

2018-04-08 12:49

通緝犯持刀搶檳榔攤 岡山警以車追人勇擒匪

2018-04-08 11:24

墓地利益糾紛清明節開槍 警搜墓園犯嫌攜槍投案

2018-04-08 11:14
看更多

熱門文章

陳竹音姊姊靈堂遭破壞 警方火速逮人

2018-04-08 18:57

驚悚！男童尿急穿越車陣 廂型車閃避不及撞翻

2018-04-08 16:15

疑債務壓力 未婚現役軍人車內燒炭自殺

2018-04-08 15:27

破壞陳竹音姊姊靈堂逮到人了 肇事家屬：深感抱歉

2018-04-08 21:30

要績效就喊 查風紀就砍 掃黃掃毒…哪個不靠「他」

2018-04-09 11:00

警清明連假出動快打部隊 卻不是為了鬧事者

2018-04-08 20:12

為一個停車位打死人 他恐失去7年自由與340萬元

2018-04-08 14:51

余天之子余祥銓夜店打人 遭北檢依傷害罪起訴

2018-04-09 10:24

不滿4天內被拖吊3次 男子持球棒打拖吊場司機

2018-04-08 14:57

影／台中KTV打群架 警帶回9人

2018-04-09 10:35

警表明要做完全套3千元 店家「禁色」被打臉

2018-04-08 19:56

7歲女童離家找阿嬤走失 甜美女警哄小孩有一套

2018-04-08 15:37

收假車禍！國道北上36.8K兩車追撞 時速30公里

2018-04-08 23:06

妻疑外遇…寒舍餐飲前董座蔡伯府 涉恐嚇大舅子遭訴

2018-04-09 11:12

產後撕裂傷被男友硬上？ 法官查他「有忍住」判無罪

2018-04-08 15:21

妻分房夫鬧離婚 法官駁：性生活非感情唯一要件

2018-04-08 22:50

為車位打死人 判刑7年半、賠償383萬

2018-04-09 00:48

警性騷女記者賠40萬 葉毓蘭：被剝削最慘的一群

2018-04-09 12:00

清明掃墓別缺席！這家族辦桌摸彩發紅包「比尾牙還好」

2018-04-09 11:05

陳竹音姊姊靈堂遭砸 警方展開調查

2018-04-08 15:01

都因欠債…10年前父跳魚塭 10年後子燒炭亡

2018-04-09 00:48

影／小鮮肉叫「姊姊」 婦人以為自己中2億

2018-04-09 09:42

陸戰隊少校車內燒炭自殺 遺書曝光令人鼻酸

2018-04-08 19:13

趕掃墓求方便 吉普車卡登山步道口成奇景

2018-04-08 15:17

前議員三度酒駕 依公共危險罪嫌送辦

2018-04-08 13:55

酒駕找蹺家侄兒撞死女子 友人車亂停也被判刑

2018-04-08 15:25

哭鬧拉家具 「日常聲響」非噪音 求償敗訴

2018-04-09 00:48

賣香蕉收到500元假鈔 擺攤阿伯難過當場撕毀鈔票

2018-04-09 11:19

153公分小隻馬幫洗殘廢澡 嫖客第一次出來玩就GG

2018-04-09 12:56

男童到速食店被女童打到滿臉傷 母怒報警討公道

2018-04-09 10:46

墾丁狂歡喝醉互傷要提告 非洲公費生清醒後和解了

2018-04-08 15:37

住進加護病房 毒蟲續用海洛因

2018-04-09 00:48

命大！登山客滾落80米山壁 幸運僅輕傷

2018-04-09 08:59

高雄民宅清晨大火 一名77歲老人命喪火場

2018-04-09 07:41

酒駕前議員道歉了 「做了一個不良的示範」

2018-04-08 19:11

惡劣！清運陸軍黃埔新村垃圾 竟就地掩埋被踢爆

2018-04-08 13:33

東協廣場晚間火警 顧客驚逃

2018-04-08 21:55

拾獲卡兌換一包衛生紙 侵占代價罰3千元

2018-04-08 14:03

影／車霸路中持球棒威脅女駕駛 惡男被警揪出嚇傻

2018-04-09 11:35

清明上山不掃墓 躲墓區倉庫日夜賭

2018-04-09 00:48
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top