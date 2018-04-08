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學生竟是違停大戶？ 南部大學學區去年暑假少收7百萬罰金

窩家中玩生存遊戲誤擊落地窗 鄰居以為又氣爆

2018-04-08 16:45聯合報 記者王長鼎╱即時報導

新北市消防局昨天接獲民眾報案，新莊區一棟公寓4樓，疑似發生氣爆，有碎玻璃掉落至馬路上。消防人員會同警方到場，發現並非發生氣爆意外，而是41歲蔡姓男子疑似在家中把玩空氣長槍，不慎擊中家中落地窗，導致玻璃碎片飛落至一樓。警方當場查獲一把瓦斯槍及鋼珠彈，訊後將蔡男依恐嚇公眾罪嫌送辦。

蔡男到案後表示，因喜歡玩生存遊戲，從網路購買瓦斯槍及鋼珠彈，考慮在屋外試槍會嚇到人，所以才在家中試槍，沒想到一時失手擊中家中落地玻璃窗，自己也被嚇了一大跳，驚嚇到鄰居也覺得十分抱歉。警方訊後將蔡男依法送辦。

新北市蔡姓男子昨天窩在家中玩生存遊戲把玩空氣槍，涉嫌誤擊落地窗，導致碎玻璃掉落一...
新北市蔡姓男子昨天窩在家中玩生存遊戲把玩空氣槍，涉嫌誤擊落地窗，導致碎玻璃掉落一樓，驚嚇鄰居以為又發生氣爆意外。記者王長鼎／翻攝
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新北市蔡姓男子昨天窩在家中玩生存遊戲把玩空氣槍，涉嫌誤擊落地窗，導致碎玻璃掉落一...
新北市蔡姓男子昨天窩在家中玩生存遊戲把玩空氣槍，涉嫌誤擊落地窗，導致碎玻璃掉落一樓，驚嚇鄰居以為又發生氣爆意外。記者王長鼎／翻攝
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新北市蔡姓男子昨天窩在家中玩生存遊戲把玩空氣槍，涉嫌誤擊落地窗，導致碎玻璃掉落一樓，驚嚇鄰居以為又發生氣爆意外。記者王長鼎／翻攝
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新北市蔡姓男子昨天窩在家中玩生存遊戲把玩空氣槍，涉嫌誤擊落地窗，導致碎玻璃掉落一樓，驚嚇鄰居以為又發生氣爆意外。記者王長鼎／翻攝
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新北市蔡姓男子昨天窩在家中玩生存遊戲把玩空氣槍，涉嫌誤擊落地窗，導致碎玻璃掉落一樓，驚嚇鄰居以為又發生氣爆意外。記者王長鼎／翻攝
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氣爆恐嚇
喝咖啡、領現金，一起歡度「大人」的兒童節

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