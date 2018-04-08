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男吸毒後騎車閒逛 遇警攔查當場抓包

2018-04-08 15:29聯合報 記者王長鼎╱即時報導

新北市新莊警方昨天晚上發現騎機車的37歲蔡姓男子，一路搖搖晃晃，疑似騎士涉嫌酒後騎車，當場攔下盤查，結果，蔡男身上並無飄散任何酒味，但蔡男卻眼露驚慌神情，質疑另有隱情，經檢視機車行李箱及蔡男隨身包包，果然在包包內發現殘留疑似安非他命殘渣的吸食器，蔡男坦承吸食安非他命後騎車外出。警方訊後依毒品罪嫌送辦。

新北市蔡姓男子昨晚騎機車在大馬路上一路搖搖晃晃，警方巡邏發現疑似酒駕，當場攔下盤...
新北市蔡姓男子昨晚騎機車在大馬路上一路搖搖晃晃，警方巡邏發現疑似酒駕，當場攔下盤查，意外查獲毒品吸食器。記者王長鼎／翻攝
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新北市蔡姓男子昨晚騎機車在大馬路上一路搖搖晃晃，警方巡邏發現疑似酒駕，當場攔下盤...
新北市蔡姓男子昨晚騎機車在大馬路上一路搖搖晃晃，警方巡邏發現疑似酒駕，當場攔下盤查，意外查獲毒品吸食器。記者王長鼎／翻攝
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毒品食安
喝咖啡、領現金，一起歡度「大人」的兒童節

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