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教部取消大學評鑑 校方哭：自辦要賠更多錢

建立大數據與司法互助 政府打詐多管齊下

2018-04-08 10:50中央社 台北8日電

跨國詐騙幕後追蹤/翻轉形象篇2

台式詐騙輸出全球已成國恥，也讓政府受到不少責難。為了打詐，政府多管齊下，法務部以大數據建置「電信詐騙犯罪資料庫」，預先掌握再犯高風險詐騙犯的動態；外交部也積極和各國洽簽雙邊協定或條約，擴大司法互助及跨國打擊犯罪的範圍。

台灣自1984年被迫退出國際刑警組織（INTERPOL）後，即嘗試以觀察員身分與會，但在北京阻撓下無法出席相關會議，也無法透過全球警察通訊系統，即時得知各國分享的犯罪資訊。

因此，台灣偵辦海外電信詐騙案，必須由外交與警政、法務人員透過個別管道協調聯繫辦案，費時費力，凸顯台灣被排除在國際機構外的艱困處境，打擊國際犯罪網路也出現漏洞。

國際刑警組織搭不上線 自建詐騙大數據

據統計，自2016年肯亞案發生後，政府一口氣與37國建立90個雙邊犯罪情資聯繫管道，在偵辦跨國犯罪上邁出了一大步。不過，淡江大學國際事務與戰略研究所副教授黃介正建議，台灣還是須想辦法加入國際刑警組織，且針對電話、網路等型態的犯罪，法律要跟上時代。

行政院一年多前成立打擊跨境詐騙犯罪跨部會平台，外交部條約法律司司長丁樂群指出，外交部負責國際合作；而刑事警察局利用大數據，在犯罪相關情資方面扮演重要角色。

此外，法務部也建置「電信詐騙犯罪資料庫」，內有1700多筆（人）資料，凡是這1700多名詐欺前科犯要出國時，移民署官員會技巧性地詢問他們的出國原因，法務部也會通報目的地國政府，如果這些前科犯滯留超過3個月，法務部還會再通知目的地國加強注意；這就是一種境外通報機制。

關於國際合作的部分，丁樂群表示，這2年除了與37國建立90個雙邊犯罪情資聯繫管道外，也積極與各國簽訂司法互助或共同打擊犯罪、洗錢、情資交換等條約或協定。

不過，台灣國際處境困難，丁樂群坦言，司法互助協定涉及主權意涵，洽簽並不容易，外交部只能透過堆積木的方式，先洽談洗錢、人口販運、犯罪情資交換、共同打擊犯罪等領域的協定，再一步步建構國際合作。

儘管有許多困難，丁樂群說，目前為止，台灣與其他國家一共簽訂101個相關條約與協定，其中有21個是總統蔡英文2016年5月上任後所簽訂，可以看出當今政府打詐的決心。

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