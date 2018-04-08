扭轉詐騙王國惡名 台灣形象自己救

2018-04-08 10:49 中央社 8日專電



跨國詐騙幕後追蹤/翻轉形象篇1

克羅埃西亞警方今年一月在首都薩格勒布（Zagreb）荷槍實彈攻堅一處公寓，鏡頭看來像似好萊塢動作電影。不過這不是在拍戲，台灣詐騙集團遠征巴爾幹半島，克國警方逮捕61名台嫌，同一天在斯洛維尼亞和波蘭還有36名台人被捕，台灣詐騙集團再度成為外國的新聞頭條。

台灣電信詐騙犯罪蹤跡近年來由東南亞轉向非洲，從泰國、馬來西亞、印尼到肯亞，如今連較少聽聞的東歐和加勒比海地區也淪陷。台灣詐騙海外輸出「繞著地球跑」，詐騙王國名稱不脛而走，重創台灣形象，近乎國恥的惡名何時能洗刷？

台式詐騙DNA 複製演變輸出

詐騙集團深入全球角落，犯罪型態與時俱進，如變形蟲般演化。兩岸不法份子已由過去台方主導，逐漸轉變為中國大陸幹部當家。現在東南亞不法份子也加入，在曼谷，詐騙集團聘用泰國人，詐騙對象轉為泰人，形式更趨國際化。

刑事局駐印尼的聯絡官李堅志觀察，近年查獲的嫌犯比例上，過去台灣嫌犯占3/4，中國大陸嫌犯占1/4，現在則是陸嫌占3/4，台嫌占1/4。這與台商在大陸的情況類似，「大陸人士犯罪手法精進，漸漸不需要仰賴台灣幹部。」李堅志說。

法務部長邱太三接受中央社專訪時指出，台灣電信詐欺的高峰在2007年，因為國人防詐意識抬頭，約2010年詐騙集團將觸角伸向對岸，鎖定大陸民眾行騙。後來中國大陸也開始積極掃蕩，集團成員又把這套機制移到其他國家，成為複雜難解的跨國犯罪問題。

台灣形象與年輕人仍是受害者

詐騙集團除了全球趴趴走，還利用台灣職場低薪與謀職不易，在網上招攬涉世未深的青年，擔任風險最高的一線車手任務，有些台嫌第一本護照就是為了出國詐騙而辦。

中央社記者在曼谷專訪34歲的阿東（化名），他在台灣沒什麼工作經驗，決定去埃及和泰國為詐騙集團工作，今年農曆年前夕在曼谷被捕。因為受害者是泰國人，全案屬泰國司法管轄，阿東可能得在異國蹲10年以上的苦牢。

阿東的故事讓人喟嘆，他的人生精華滯留在泰國黑牢。前外交部長程建人指出，這幾年台灣人涉及海外詐騙案例越來越多，反映國內經濟、教育的問題，不少人想不勞而獲，因而受到引誘。這類案例不僅讓民眾感到不光彩，也影響台灣的國際形象。

兩岸搶人戰未輸 堅持主權引論戰

兩岸曾共同處理跨境詐騙案，不過北京近年強力介入，把大批台嫌遣送中國大陸審判，讓情勢更為複雜。

早在2010年，菲律賓就曾上演兩岸搶台嫌的戲碼。2016年的肯亞案，還數度把被判無罪和未經審判的台嫌送至廣州和北京，嫌犯在中共官媒上「被認罪」，引起台灣輿論大譁。

肯亞案直探國家主權的核心。搶人戰失利，引發民眾抨擊政府無能，但也有人認為，不需要動用國家資源搶救詐騙犯，甚至主張台嫌應在大陸接受重懲。

不過，由數據來看，台灣並沒有在所謂的搶人戰中敗陣。法務部資料指出，自2016年4月至今年3月21日，台灣從第三國帶回484名台嫌，中國大陸則帶走268名台嫌，如加計2014年的28人，對岸迄今共帶走296名台嫌；對岸帶走的人數遠低於台灣。

台灣在兩岸搶人戰中勝出，主要是因為民主法治受世界各國信任，加上台警偵辦電信詐騙經驗豐富，各國多願與台灣攜手辦案；但為避免造成第三國的困擾，台灣多半低調處理，以免對方遭中國大陸施壓，明明成績斐然卻無法張揚，甚至遭國人責怪，台灣官方實在是有「說不出的苦」。

台非國際刑警組織成員 打詐仍需兩岸合作

不少民眾也批評，台灣司法縱放嫌犯，詐騙犯乾脆送到對岸「關一關」，但事涉我國司法主權，外交法務單位當然不會鬆手。曾處理肯亞案的駐印尼代表陳忠說，他明白國人對詐騙嫌犯深惡痛絕，但是基於維護國家、政府的司法主權及司法管轄權，「非要這樣做不可」。

有關司法輕判的爭議，法務部長邱太三接受中央社專訪時也頻頻喊冤，他表示，跨國犯罪涉及海外證據取得困難，以及對岸搶走台嫌導至無法取得被害人筆錄、卷證不完整等問題，造成台灣法院「判不下去」，這是因為台灣司法審判遠比對岸嚴謹；事實上，從2014年起經3次修法後，我國的詐騙案刑度並不算輕，曾有詐騙犯被重判18年。

台灣詐騙集團流竄全球10多年，至今仍在天涯海角使用網路電話、簡訊與電郵犯案，規模日益擴大，受害者早已不限於兩岸民眾，更有台灣年輕人以遊學為名出國「短期詐騙」，成為跨國治安議題。設法擴大國際參與及兩岸合作，仍是終結詐騙的必要手段。