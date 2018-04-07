親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

企業不願加碼投資台灣 謝金河：總統和賴揆發現沒？

影／只差一秒！搶快騎士超車大貨車 險被爆頭嚇到腳軟

「我是大姊啦！」聲音太像 女老師被騙42萬元

2018-04-07 13:32聯合報 記者林孟潔╱即時報導

新竹一名國中女老師日前接到一通自稱自己大姊的未知號碼來電，她不以為意和對方閒話家常，未料隔天對方再度來電，指出臨時需要用錢，向她借42萬元周轉，她不疑有他匯款後，打電話想確認，電話卻再也打不通，驚覺遭詐騙。刑事局指出，「猜猜我是誰」詐騙手法主要鎖定40歲以上男女行騙，呼籲接到親友使用陌生電話借錢，一定要用原有聯絡方式再次確認。

警方指出，45歲國中女老師日前接到一通未知號碼的電話，對方劈頭說「我是你大姊啦」，她一聽認為聲音很像，便和對方閒話家常，對方還說自己剛換新門號，請她記得變更通訊錄。老師隔天再度接到「大姊」來電，表示手頭很緊需要42萬元周轉，過幾天會還錢，她沒有懷疑，出門匯款至對方提供的帳號，事後回撥電話響關心姊姊近況，電話卻再也打不通，最後透過其他聯絡方式找到大姊，才察覺遭詐騙。

刑事局表示，「猜猜我是誰」詐騙主要鎖定40歲以上熟男熟女、銀髮族行騙，嫌犯取得民眾個資後，會佯裝親朋好友打電話裝熟，假藉剛換新門號，要求被害人變更通訊錄、重新加入LINE好友等。若被害人質疑聲音不一樣，便假借感冒、訊號不好等理由搪塞，隔天再以臨時急用、投資周轉等名義二度來電或傳LINE行騙，被騙金額從2、3萬元至上百萬元不等。

警方呼籲，接到親友使用陌生電話號碼來電借錢，務必要透過原有聯絡方式再次查證，若有疑問可打165反詐騙專線諮詢。

詐騙集團鎖定40歲以上熟男女或銀髮族，打電話佯裝親友借錢行騙。示意圖／ingim...
詐騙集團鎖定40歲以上熟男女或銀髮族，打電話佯裝親友借錢行騙。示意圖／ingimage
分享
刑事局表示，猜猜我是誰詐騙手法金額從2萬至上百萬元不等。圖／刑事局提供
刑事局表示，猜猜我是誰詐騙手法金額從2萬至上百萬元不等。圖／刑事局提供
分享

詐騙LINE
喝咖啡、領現金，一起歡度「大人」的兒童節

相關新聞

他以「川普」為暱稱 清明連假販毒獲暴利

2018-04-07 12:01

樂華夜市熱炒店打烊遭歹徒持刀闖入亂砍 二人受傷送醫

2018-04-07 08:41

影／搶皮包反被婦人「騎」上車 嫌犯慘摔落荒逃

2018-04-07 13:20

影／通緝犯載女友逃亡拒捕 勇警神射破胎逮人

2018-04-07 13:20

斗南鎮半夜到處起火 警疑有縱火客

2018-04-07 13:08

被通緝還持毒品拜拜 關帝聖君顯靈他落網

2018-04-07 11:54

夜市熱炒店糾紛 勸架麵攤父子反被砍

2018-04-07 11:03

北市黑幫尋仇深夜槍戰？男慘遭連開12槍倒血泊

2018-04-07 01:58

白天禪寺當志工晚上吸毒 男辯稱：明天就要剃度出家

2018-04-07 01:45

婦人久病跳崖 樹兒兩度撈起她

2018-04-07 00:17

警察撞傷無辜女騎士 原來是在追他

2018-04-06 20:35

25歲離婚單親爸開毒趴意外身亡 留下兩名年幼子女

2018-04-06 20:18

遭十餘人持電擊棍棒襲擊 大林鎮里長：私人恩怨

2018-04-06 19:57

台中港區野馬競速狂飆 車主竟是槍砲通緝犯

2018-04-06 19:39

登門想認識館長未果 酒醉男嗆：不讓健身館做生意

2018-04-06 18:36

疑吸毒過量 25歲男連假找傳播妹開趴後陳屍旅館

2018-04-06 18:34

大林里長疑年底選舉糾紛 遭黑衣人棍棒群毆骨折住院

2018-04-06 18:25

老警察深夜凌晨巡邏不鬆懈 清明連3天查獲通緝犯

2018-04-06 17:57

國際電音派對緝毒犬進駐 緝毒零容忍

2018-04-06 16:38

影／21歲毒販攜毒650公克 見警要逃揮拳又勒頸

2018-04-06 15:13

從陽台丟毒品「空中交易」 冷氣工用這招販毒給同業

2018-04-06 14:23

影／毒販瘋狂想逃脫 兩警壓制也受傷

2018-04-06 14:20

影／婦人久病厭世開車衝下崖 樹叢擋住救回寶貴性命

2018-04-06 13:06

車內霓虹燈閃爍太醒目 警查獲扶手內塞毒品

2018-04-06 11:31

新竹街頭隨機攻擊人 警公布犯嫌車號籲受害人出面

2018-04-06 11:11

衰！俏女傭遭雇主侄子猥褻 還被誤認挑逗遭掌摑

2018-04-06 09:23
看更多

熱門文章

連假機車故意闖蘇花改 警方嘆：我們還不夠忙嗎？

2018-04-06 19:41

北市警派出所長襲胸女記者？她簽保密條款和解40萬

2018-04-06 19:34

「傳香火」才孝順？ 年邁靠女兒服侍 老夫妻看清養子

2018-04-06 23:10

「常夢到媽媽！」5歲女童思念母親 法官讓她如願

2018-04-06 18:58

10元起標！航警局高雄分局遺失物拍賣9日登場

2018-04-07 08:44

以「做愛」等不當言語指涉小六女生 導師道歉

2018-04-06 16:02

超跑集結墾丁炫耀 攔查開罰駕駛人擺臭臉

2018-04-07 08:54

台中港區野馬競速狂飆 車主竟是槍砲通緝犯

2018-04-06 19:39

爺當年偷換孫…侄子變兒子 不孝要怪誰？

2018-04-07 00:17

25歲離婚單親爸開毒趴意外身亡 留下兩名年幼子女

2018-04-06 20:18

山老鼠盜採一車檜木樹瘤 「香氣」露餡

2018-04-06 21:45

北市教官約女學生吃晚餐 卻涉帶到賓館性侵

2018-04-06 16:11

台74線BMW跑車火燒車 駕駛卻不見了

2018-04-07 08:55

樂華夜市熱炒店打烊遭歹徒持刀闖入亂砍 二人受傷送醫

2018-04-07 08:41

熊抱15歲女工讀生過癮 惡老闆食髓知味又性侵她

2018-04-07 08:12

男子冒領遺失物達14次 北捷：物品特徵不再外流

2018-04-06 18:36

嗆張菲的性侵前科運將 踹車門襲警判3月

2018-04-06 20:14

要小女友傳裸照「陪伴漫漫長夜」 上傳臉書害慘自己

2018-04-06 16:45

疑吸毒過量 25歲男連假找傳播妹開趴後陳屍旅館

2018-04-06 18:34

影／5屁孩無聊砸車尋樂 被害車主怒：真的有病

2018-04-07 10:49

北市黑幫尋仇深夜槍戰？男慘遭連開12槍倒血泊

2018-04-07 01:58

影／21歲毒販攜毒650公克 見警要逃揮拳又勒頸

2018-04-06 15:13

登門想認識館長未果 酒醉男嗆：不讓健身館做生意

2018-04-06 18:36

女子line上設援交圈套 男子險些損失10萬元

2018-04-06 16:51

掃墓男子醉臥車底 路人嚇壞以為出人命了

2018-04-07 10:24

兩遊客誤闖封閉景區 原地打轉4小時以為遇上「魔神仔」

2018-04-06 15:38

大林里長疑年底選舉糾紛 遭黑衣人棍棒群毆骨折住院

2018-04-06 18:25

夜市熱炒店糾紛 勸架麵攤父子反被砍

2018-04-07 11:03

導師開玩笑？竟要學生演A片 家長氣炸

2018-04-06 23:39

白天禪寺當志工晚上吸毒 男辯稱：明天就要剃度出家

2018-04-07 01:45

老警察深夜凌晨巡邏不鬆懈 清明連3天查獲通緝犯

2018-04-06 17:57

老公與小三連續車震 東宮駕車尾隨抓姦提告

2018-04-07 08:20

官司纏訟27年 高院審判長花1年多調解落幕

2018-04-06 23:45

警察撞傷無辜女騎士 原來是在追他

2018-04-06 20:35

不說你不知道 兩岸搶人台灣佔上風

2018-04-07 10:17

國際電音派對緝毒犬進駐 緝毒零容忍

2018-04-06 16:38

婦人久病跳崖 樹兒兩度撈起她

2018-04-07 00:17

遭十餘人持電擊棍棒襲擊 大林鎮里長：私人恩怨

2018-04-06 19:57

誇張！男冒領捷運遺失物14次

2018-04-07 00:50

影／只差一秒！搶快騎士超車大貨車 險被爆頭

2018-04-07 12:16
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top