「我是大姊啦！」聲音太像 女老師被騙42萬元

2018-04-07 13:32 聯合報 記者 聯合報 記者 林孟潔 ╱即時報導



新竹一名國中女老師日前接到一通自稱自己大姊的未知號碼來電，她不以為意和對方閒話家常，未料隔天對方再度來電，指出臨時需要用錢，向她借42萬元周轉，她不疑有他匯款後，打電話想確認，電話卻再也打不通，驚覺遭詐騙。刑事局指出，「猜猜我是誰」詐騙手法主要鎖定40歲以上男女行騙，呼籲接到親友使用陌生電話借錢，一定要用原有聯絡方式再次確認。

警方指出，45歲國中女老師日前接到一通未知號碼的電話，對方劈頭說「我是你大姊啦」，她一聽認為聲音很像，便和對方閒話家常，對方還說自己剛換新門號，請她記得變更通訊錄。老師隔天再度接到「大姊」來電，表示手頭很緊需要42萬元周轉，過幾天會還錢，她沒有懷疑，出門匯款至對方提供的帳號，事後回撥電話響關心姊姊近況，電話卻再也打不通，最後透過其他聯絡方式找到大姊，才察覺遭詐騙。

刑事局表示，「猜猜我是誰」詐騙主要鎖定40歲以上熟男熟女、銀髮族行騙，嫌犯取得民眾個資後，會佯裝親朋好友打電話裝熟，假藉剛換新門號，要求被害人變更通訊錄、重新加入LINE好友等。若被害人質疑聲音不一樣，便假借感冒、訊號不好等理由搪塞，隔天再以臨時急用、投資周轉等名義二度來電或傳LINE行騙，被騙金額從2、3萬元至上百萬元不等。