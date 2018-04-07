影／通緝犯載女友逃亡拒捕 勇警神射破胎逮人

2018-04-07 13:20 聯合報 記者 聯合報 記者 趙容萱 ╱即時報導



36歲卓姓男子因毒品案遭台中地檢署通緝，他開著贓車載著女友逃亡，車上還載有槍械、毒品逃亡，昨天傍晚5時50分在台中市西屯區西屯路三段、遊園北路口遭警方追捕攔查，他拒絕停車，還衝撞警車，烏日派出所巡佐劉志良見狀對空鳴槍制止無效後，朝衝撞而來的轎車輪胎開2槍破胎後，才順利逮人，並在車上查獲槍械及毒品，詢後依毒品及槍砲彈藥刀械管制條例罪嫌移送台中地檢署偵辦，卓嫌女友以關係人，釐清是否涉案。

台中市警局烏日分局烏日派出所長蕭家成說，烏日派出所員警在昨天傍晚接獲線報，前往台中市西屯區西屯路三段與遊園北路口，追捕卓姓毒品通緝犯，在查捕過程中，卓嫌非但不停車，還開車衝撞警方及路邊車輛。

烏日派出所巡佐劉志良見狀，對空鳴槍示警，但衝撞的車輛沒有停止衝撞，劉志良再朝歹徒駕駛轎車的輪胎連開2槍破胎後，才控制住衝撞的贓車，發現駕駛是卓姓通緝犯，車上還載著女友；並且在贓車上查獲塊狀海洛因成品17包55.24公克、安非他命5包3.85公克，以及不明粉末6包50.64公克，改造手槍1枝、子彈14發等贓證物。