影／搶皮包反被婦人「騎」上車 嫌犯慘摔落荒逃

2018-04-07 13:20 聯合報 記者 聯合報 記者 王長鼎 ╱即時報導



新北市廖姓女子本月3日在三峽區一間早餐店用餐，順手將皮包放在旁邊椅子上，42歲劉姓男子見狀，涉嫌搶了皮包就準備騎機車逃逸，廖女為搶回皮包，奮勇跳上搶匪機車後座，最後二人連人帶車摔倒，搶匪只好棄車徒步逃走。