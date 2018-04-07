被通緝還持毒品拜拜 關帝聖君顯靈他落網

2018-04-07 11:54 聯合報 記者 聯合報 記者 白錫鏗 ╱即時報導



因公共危險肇事逃逸被通緝的林姓通緝犯，至台中市南區南天宮拜拜，結果關帝聖君顯靈，拜完後駕車僅300公尺遇警路檢，被攔下盤查，台中市警三分局立德派出所員警在他車內查扣毒品K他命及毒咖啡，警方依毒品危害防治罪將他移送台中地檢署偵辦。

警方說，27歲的林男因肇事逃逸被判刑9月定讞，被法院通緝中，他日前到南天宮拜拜後，在台中市東區自由路與進德路口，執行路檢員警發現他神情緊張，便請他下車受檢，他急忙表示只是到南天宮拜拜，絕對沒有喝酒。

林男並隨便亂報證號試圖隱瞞身分，卻背錯身分證字號，警方查無此人，他情急下不斷要求打電話給媽媽，員警大聲斥責：「都幾歲了！」警方更進一步詢問出生年月日，他瘋狂跳針似的回答西元年，對於生日更是亂扯一通。

員警一眼看出林男在背誦其他人資料，勸他遇到事情就要好好面對，他知道自己難逃法網，這才表明真實身分，經警用行動電腦查詢，查出他已於3月5日被台中地檢署發布肇事逃逸通緝，警方當場將他逮捕，並在他身上、車上查獲毒品K他命共3.16公克、20包毒品咖啡包共147.22公克。