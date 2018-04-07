親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

獨／潛艦國造一大突破！美商售助我取得魚雷、飛彈等紅區裝備

許景河：侯友宜逼鄭南榕自殺 應受最嚴厲譴責

被通緝還持毒品拜拜 關帝聖君顯靈他落網

2018-04-07 11:54聯合報 記者白錫鏗╱即時報導

因公共危險肇事逃逸被通緝的林姓通緝犯，至台中市南區南天宮拜拜，結果關帝聖君顯靈，拜完後駕車僅300公尺遇警路檢，被攔下盤查，台中市警三分局立德派出所員警在他車內查扣毒品K他命及毒咖啡，警方依毒品危害防治罪將他移送台中地檢署偵辦。

警方說，27歲的林男因肇事逃逸被判刑9月定讞，被法院通緝中，他日前到南天宮拜拜後，在台中市東區自由路與進德路口，執行路檢員警發現他神情緊張，便請他下車受檢，他急忙表示只是到南天宮拜拜，絕對沒有喝酒。

林男並隨便亂報證號試圖隱瞞身分，卻背錯身分證字號，警方查無此人，他情急下不斷要求打電話給媽媽，員警大聲斥責：「都幾歲了！」警方更進一步詢問出生年月日，他瘋狂跳針似的回答西元年，對於生日更是亂扯一通。

員警一眼看出林男在背誦其他人資料，勸他遇到事情就要好好面對，他知道自己難逃法網，這才表明真實身分，經警用行動電腦查詢，查出他已於3月5日被台中地檢署發布肇事逃逸通緝，警方當場將他逮捕，並在他身上、車上查獲毒品K他命共3.16公克、20包毒品咖啡包共147.22公克。

林男辯稱，妻子將臨盆，為了能夠陪伴妻子生產看到小孩出生，才選擇逃亡生涯，據了解，林男平時有拜關聖帝君的習慣，沒想到這次關聖帝君真的顯靈，他離開南天宮才300公尺就被警方查獲。

因公共危險肇事逃逸被通緝的林姓通緝犯，至南天宮拜拜，結果關帝聖君顯靈，拜完後駕車...
因公共危險肇事逃逸被通緝的林姓通緝犯，至南天宮拜拜，結果關帝聖君顯靈，拜完後駕車僅300公尺遇警路檢，被攔下盤查，警方在他車內查扣毒品K他命及毒咖啡，警方依毒品危害防治罪將他移送台中地檢署偵辦。 圖／台中市警三分局提供
分享

毒品通緝咖啡
喝咖啡、領現金，一起歡度「大人」的兒童節

相關新聞

他以「川普」為暱稱 清明連假販毒獲暴利

2018-04-07 12:01

樂華夜市熱炒店打烊遭歹徒持刀闖入亂砍 二人受傷送醫

2018-04-07 08:41

25歲離婚單親爸開毒趴意外身亡 留下兩名年幼子女

2018-04-06 20:18

夜市熱炒店糾紛 勸架麵攤父子反被砍

2018-04-07 11:03

北市黑幫尋仇深夜槍戰？男慘遭連開12槍倒血泊

2018-04-07 01:58

白天禪寺當志工晚上吸毒 男辯稱：明天就要剃度出家

2018-04-07 01:45

婦人久病跳崖 樹兒兩度撈起她

2018-04-07 00:17

警察撞傷無辜女騎士 原來是在追他

2018-04-06 20:35

遭十餘人持電擊棍棒襲擊 大林鎮里長：私人恩怨

2018-04-06 19:57

台中港區野馬競速狂飆 車主竟是槍砲通緝犯

2018-04-06 19:39

登門想認識館長未果 酒醉男嗆：不讓健身館做生意

2018-04-06 18:36

疑吸毒過量 25歲男連假找傳播妹開趴後陳屍旅館

2018-04-06 18:34

大林里長疑年底選舉糾紛 遭黑衣人棍棒群毆骨折住院

2018-04-06 18:25

老警察深夜凌晨巡邏不鬆懈 清明連3天查獲通緝犯

2018-04-06 17:57

國際電音派對緝毒犬進駐 緝毒零容忍

2018-04-06 16:38

影／21歲毒販攜毒650公克 見警要逃揮拳又勒頸

2018-04-06 15:13

從陽台丟毒品「空中交易」 冷氣工用這招販毒給同業

2018-04-06 14:23

影／毒販瘋狂想逃脫 兩警壓制也受傷

2018-04-06 14:20

影／婦人久病厭世開車衝下崖 樹叢擋住救回寶貴性命

2018-04-06 13:06

車內霓虹燈閃爍太醒目 警查獲扶手內塞毒品

2018-04-06 11:31

新竹街頭隨機攻擊人 警公布犯嫌車號籲受害人出面

2018-04-06 11:11

衰！俏女傭遭雇主侄子猥褻 還被誤認挑逗遭掌摑

2018-04-06 09:23
看更多

熱門文章

連假機車故意闖蘇花改 警方嘆：我們還不夠忙嗎？

2018-04-06 19:41

北市警派出所長襲胸女記者？她簽保密條款和解40萬

2018-04-06 19:34

划不來！躲廁所逃票154元 抓到被罰5萬元

2018-04-06 12:57

「常夢到媽媽！」5歲女童思念母親 法官讓她如願

2018-04-06 18:58

「傳香火」才孝順？ 年邁靠女兒服侍 老夫妻看清養子

2018-04-06 23:10

以「做愛」等不當言語指涉小六女生 導師道歉

2018-04-06 16:02

10元起標！航警局高雄分局遺失物拍賣9日登場

2018-04-07 08:44

台中港區野馬競速狂飆 車主竟是槍砲通緝犯

2018-04-06 19:39

超跑集結墾丁炫耀 攔查開罰駕駛人擺臭臉

2018-04-07 08:54

25歲離婚單親爸開毒趴意外身亡 留下兩名年幼子女

2018-04-06 20:18

爺當年偷換孫…侄子變兒子 不孝要怪誰？

2018-04-07 00:17

山老鼠盜採一車檜木樹瘤 「香氣」露餡

2018-04-06 21:45

北市教官約女學生吃晚餐 卻涉帶到賓館性侵

2018-04-06 16:11

台74線BMW跑車火燒車 駕駛卻不見了

2018-04-07 08:55

男子冒領遺失物達14次 北捷：物品特徵不再外流

2018-04-06 18:36

嗆張菲的性侵前科運將 踹車門襲警判3月

2018-04-06 20:14

熊抱15歲女工讀生過癮 惡老闆食髓知味又性侵她

2018-04-07 08:12

要小女友傳裸照「陪伴漫漫長夜」 上傳臉書害慘自己

2018-04-06 16:45

疑吸毒過量 25歲男連假找傳播妹開趴後陳屍旅館

2018-04-06 18:34

北市黑幫尋仇深夜槍戰？男慘遭連開12槍倒血泊

2018-04-07 01:58

樂華夜市熱炒店打烊遭歹徒持刀闖入亂砍 二人受傷送醫

2018-04-07 08:41

影／21歲毒販攜毒650公克 見警要逃揮拳又勒頸

2018-04-06 15:13

登門想認識館長未果 酒醉男嗆：不讓健身館做生意

2018-04-06 18:36

女子line上設援交圈套 男子險些損失10萬元

2018-04-06 16:51

誇張！男子貪小便宜 冒領捷運拾得物多達14次

2018-04-06 12:50

大林里長疑年底選舉糾紛 遭黑衣人棍棒群毆骨折住院

2018-04-06 18:25

兩遊客誤闖封閉景區 原地打轉4小時以為遇上「魔神仔」

2018-04-06 15:38

影／5屁孩無聊砸車尋樂 被害車主怒：真的有病

2018-04-07 10:49

導師開玩笑？竟要學生演A片 家長氣炸

2018-04-06 23:39

白天禪寺當志工晚上吸毒 男辯稱：明天就要剃度出家

2018-04-07 01:45

老警察深夜凌晨巡邏不鬆懈 清明連3天查獲通緝犯

2018-04-06 17:57

掃墓男子醉臥車底 路人嚇壞以為出人命了

2018-04-07 10:24

官司纏訟27年 高院審判長花1年多調解落幕

2018-04-06 23:45

警察撞傷無辜女騎士 原來是在追他

2018-04-06 20:35

老公與小三連續車震 東宮駕車尾隨抓姦提告

2018-04-07 08:20

手腳都不靈活 性騷女看護「摸不到不甘願」

2018-04-06 12:38

國際電音派對緝毒犬進駐 緝毒零容忍

2018-04-06 16:38

遭十餘人持電擊棍棒襲擊 大林鎮里長：私人恩怨

2018-04-06 19:57

不說你不知道 兩岸搶人台灣佔上風

2018-04-07 10:17

婦人久病跳崖 樹兒兩度撈起她

2018-04-07 00:17
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top