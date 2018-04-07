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樂華夜市熱炒店打烊遭歹徒持刀闖入亂砍 二人受傷送醫

2018-04-07 08:41聯合報 記者袁志豪╱即時報導

新北市永和區知名樂華夜市今天凌晨4時許發生砍人事件，一間熱炒店正準備收攤時，突然衝進數人持刀亂砍，導致店內兩人受傷送醫，一名55歲男子右手掌約10公分刀傷，另一名20歲男子背後10多公分刀傷，兩人均由救護車送往醫院治療，尚無大礙。

轄區永和警分局表示，初步詢問店家，表示不知道為什麼會有人上門尋仇，不認識來砍人的人，也不確定是否曾發生口角還是有什麼原因；警方目前積極調閱監視器，將追出砍人嫌犯，釐清案情。

新北市永和區知名樂華夜市今天凌晨一間熱炒店家收攤時，遭到不明人士闖入砍人。圖／翻...
新北市永和區知名樂華夜市今天凌晨一間熱炒店家收攤時，遭到不明人士闖入砍人。圖／翻攝自Google街景
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