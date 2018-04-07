北市黑幫尋仇深夜槍戰？男慘遭連開12槍倒血泊

2018-04-07 01:58 聯合報 記者 聯合報 記者 蕭雅娟 ╱即時報導



台北萬華深夜驚傳槍擊案？！臉書粉絲專頁「黑色豪門企業」6日深夜po出一張聳動駭人照片，萬華地區一名暱稱猴子的黑衣男子，約深夜11點半遭人開槍，連打12發全身是血，倒在血泊磁磚上，但經查台北市警局深夜均未接獲槍擊案，秒破網路謠言。