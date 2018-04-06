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25歲離婚單親爸開毒趴意外身亡 留下兩名年幼子女

2018-04-06 20:18聯合報 記者袁志豪╱即時報導

警方在現場房間內查獲K他命吸食盤、毒品咖啡包以及兩顆藍色小藥丸。記者袁志豪／翻攝
警方在現場房間內查獲K他命吸食盤、毒品咖啡包以及兩顆藍色小藥丸。記者袁志豪／翻攝
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離婚、育有一子一女的周姓男子與張姓友人共同找來傳播妹在旅館開趴，並吸食多種毒品，兩名女子離去後，上午張要叫周起床時，發現周已經沒有生命跡象，嚇得報警；警方在房內查獲K他命吸食盤、毒品咖啡包以及兩顆藍色小藥丸，由於張推稱毒品都是周帶去，與他無關，警方仍不排除是他提供毒品致周吸食身亡，將待明天上午檢察官相驗後再決定是否依違反藥事法轉讓禁藥致死罪送辦。

警方調查，25歲周姓男子在新北市板橋區經營飲料店，離婚育有2名子女，32歲張姓男子從事房仲工作，兩人相識多年；今天上午10時許，張報案表示周躺在汽車旅館內床上，一動也不動，已經沒有生命跡象，警方趕往發現周僅穿著內褲，仰躺在地上，身體僵硬，明顯死亡。

警方指出，由於周已經身亡，全案經過目前都是張的供稱，張表示今天凌晨2時許，是周約他跟兩名傳播妹到中和區一間汽車旅館開毒趴，4人狂歡近4小時，兩名女子先行離去；張聲稱毒品是周姓死者帶去的，他不知道會吸毒，也沒有吸食。

張聲稱兩名傳播妹在上午6時許離開汽車旅館，他在8時許有看到周只穿內褲躺在地上，以為周在睡覺，10時許要叫周起床，才發現周全身僵硬，沒有生命跡象；張稱傳播妹也是周叫來的，他沒有聯絡方式，不知道兩女身分。

由於汽車旅館費用是張用信用卡支付，警方對於張的說法持保留態度；目前因周姓死者手機關機，無法開機，已送至鑑識單位處理，另外，警方查出張將手機通訊紀錄全數刪除，也一併送至手機鑑識單位還原。

周的父親趕往派出所，看到張就痛罵「怎麼把我兒子害成這樣」；警方將調閱監視器畫面，約談2名傳播妹到案說明，釐清周是否為毒品吸食過量，以及毒品究竟是誰帶去。

毒品汽車旅館
喝咖啡、領現金，一起歡度「大人」的兒童節

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