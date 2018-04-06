親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
桃園惡火奪四命
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

中職觀察眼／天母球場無人維護 世大運後回原點

北市警派出所長襲胸女記者？她簽保密條款和解40萬元

遭十餘人持電擊棍棒襲擊 大林鎮里長：私人恩怨

2018-04-06 19:57聯合報 記者謝恩得╱即時報導

嘉義縣大林鎮的里長聯誼會長、東林里長陳建安，今日傍晚5點在家門前遭到一群黑衣人士...
嘉義縣大林鎮的里長聯誼會長、東林里長陳建安，今日傍晚5點在家門前遭到一群黑衣人士攻擊。紅框處為東林里。 圖／取自Google Map
分享

嘉義縣大林鎮的里長聯誼會長、東林里長陳建安，今日傍晚3點30分回到家時，遭到一群不明人士持棍棒攻擊，因他想參選鎮民代表，也一度想選縣議員，地方人士一度懷疑是否與選舉有關。

警方據報立即展開調查，發現當時約有3部車，約10人左右，持木棍及電擊棒毆傷陳建安，造成他大拇指骨折、頭部挫傷，現場初步估計無財物損失。警方表示已鎖定涉案3部涉案車輛，目前排除選舉恩怨，研判應是口角衝突結怨，警方正全力查緝涉案犯嫌釐清案情。

【中央社／嘉義縣6日電】

嘉義縣大林鎮東林里長陳建安今天下午在住處時，突遭十餘人闖入持電擊棒、棍棒襲擊成傷，送醫住院治療。里長向轄區員警表示是私人恩怨，但是否與選舉有關，尚待調查。

嘉義縣民雄警分局偵查隊副隊長黃偉展受訪指出，東林里長陳建安下午在中興路住家休息時，突然有3部車停在門口，約有十餘人下車，有人持電擊棒，其他人就地取材拿棍棒毆打陳建安後，隨即一哄而散。

黃偉展表示，大林分駐所員警第一時間趕到現場處理，里長當場表示遭人毆打，是私人恩怨，並沒有提及與年底的選舉恩怨相關，不過，陳建安開完刀後，員警會進一步詢問釐清原因。

嘉義縣消防局大林消防分隊於下午3時36分接獲報案，東林里長住處有人受傷需救護，救護人員趕抵，發現是里長陳建安受傷，右手拇指處流血，右側頭部腫脹流血，意識清楚，隨即送大林慈濟醫院治療。

大林慈濟醫院檢視陳建安傷勢，身體多處擦傷、瘀青，頭部有撞擊的血肉傷，右手拇指骨折需手術治療。

歹徒大白天囂張毆打里長行徑，引起當地民眾議論紛紛，警方已調閱周邊的路口監視器畫面，希望儘速將打人的歹徒逮捕，釐清案情。

骨折
喝咖啡、領現金，一起歡度「大人」的兒童節

相關新聞

25歲離婚單親爸開毒趴意外身亡 留下兩名年幼子女

2018-04-06 20:18

撞傷無辜女騎士的警察 原來是在追他

2018-04-06 20:35

台中港區野馬競速狂飆 車主竟是槍砲通緝犯

2018-04-06 19:39

登門想認識館長未果 酒醉男嗆：不讓健身館做生意

2018-04-06 18:36

疑吸毒過量 25歲男連假找傳播妹開趴後陳屍旅館

2018-04-06 18:34

大林里長疑年底選舉糾紛 遭黑衣人棍棒群毆骨折住院

2018-04-06 18:25

老警察深夜凌晨巡邏不鬆懈 清明連3天查獲通緝犯

2018-04-06 17:57

國際電音派對緝毒犬進駐 緝毒零容忍

2018-04-06 16:38

影／21歲毒販攜毒650公克 見警要逃揮拳又勒頸

2018-04-06 15:13

從陽台丟毒品「空中交易」 冷氣工用這招販毒給同業

2018-04-06 14:23

影／毒販瘋狂想逃脫 兩警壓制也受傷

2018-04-06 14:20

影／婦人久病厭世開車衝下崖 樹叢擋住救回寶貴性命

2018-04-06 13:06

車內霓虹燈閃爍太醒目 警查獲扶手內塞毒品

2018-04-06 11:31

新竹街頭隨機攻擊人 警公布犯嫌車號籲受害人出面

2018-04-06 11:11

衰！俏女傭遭雇主侄子猥褻 還被誤認挑逗遭掌摑

2018-04-06 09:23

持機車大鎖隨機攻擊女性 人抓到了

2018-04-06 01:55

越籍女駕駛攜毒拒檢 撞翻警車3傷

2018-04-06 01:38

墾丁南灣超車行車糾紛 6屁孩持西瓜刀傷人

2018-04-05 23:19

40歲長得像60歲 土水師載妻衝派出所想戒毒

2018-04-05 22:22

遭人跟車欲報案 開進派出所前被查獲毒品

2018-04-05 17:11

持機車大鎖隨機攻擊妙齡女路人 被害人已4人

2018-04-05 16:37

新竹隨機攻擊案 凶嫌2月曾在高雄攻擊兄嫂

2018-04-05 16:25

誆稱法醫解剖不縫合屍體 他詐家屬3萬2拆線重縫

2018-04-05 16:14

新竹大鎖砸頭隨機攻擊男落網 疑因離婚仇恨女性

2018-04-05 15:52

相約大樓套房交易 警方一石二鳥抓藥頭

2018-04-05 15:37

影／熱炒店酒客慶生變互毆 警快打辣椒水壓制

2018-04-05 14:56
看更多

熱門文章

基隆市四維里長晚間遭賓士車撞擊 送醫不治

2018-04-05 23:37

導師公開指說做愛、賣身 小六女生很受傷

2018-04-06 11:45

少女遭四哥性侵 意外查出大哥也是狼

2018-04-06 09:45

划不來！躲廁所逃票154元 抓到被罰5萬元

2018-04-06 12:57

40歲長得像60歲 土水師載妻衝派出所想戒毒

2018-04-05 22:22

以「做愛」等不當言語指涉小六女生 導師道歉

2018-04-06 16:02

男酒駕加速闖紅燈撞2機車 4人受傷

2018-04-06 10:01

女兒生完小孩離家出走20年 癌母痛心打官司要扶養費

2018-04-05 21:31

三峽白雞獨棟透天厝木造頂樓 晚間傳火警全面燃燒

2018-04-05 21:55

北市警派出所長襲胸女記者？她簽保密條款和解40萬元

2018-04-06 19:34

墾丁南灣超車行車糾紛 6屁孩持西瓜刀傷人

2018-04-05 23:19

北市教官約女學生吃晚餐 卻涉帶到賓館性侵

2018-04-06 16:11

衰！俏女傭遭雇主侄子猥褻 還被誤認挑逗遭掌摑

2018-04-06 09:23

4死火災…電線交纏 超載釀禍

2018-04-06 01:35

影／21歲毒販攜毒650公克 見警要逃揮拳又勒頸

2018-04-06 15:13

回鄉掃墓遇火劫 妻兒弟弟4人喪命

2018-04-06 00:29

兩遊客誤闖封閉景區 原地打轉4小時以為遇上「魔神仔」

2018-04-06 15:38

為了體驗「愉悅的感覺」 吸食笑氣自撞分隔島落跑返家

2018-04-06 11:11

要小女友傳裸照「陪伴漫漫長夜」 上傳臉書害慘自己

2018-04-06 16:45

遷葬亡母不說地點 被老爸告

2018-04-06 01:50

疑吸毒過量 25歲男連假找傳播妹開趴後陳屍旅館

2018-04-06 18:34

「常夢到媽媽！」5歲女童思念母親 法官讓她如願

2018-04-06 18:58

持機車大鎖隨機攻擊女性 人抓到了

2018-04-06 01:55

登門想認識館長未果 酒醉男嗆：不讓健身館做生意

2018-04-06 18:36

大林里長疑年底選舉糾紛 遭黑衣人棍棒群毆骨折住院

2018-04-06 18:25

誇張！男子貪小便宜 冒領捷運拾得物多達14次

2018-04-06 12:50

酒駕觸法判2個月 法官戒酒勸世文寫給他看

2018-04-06 11:41

92歲失智翁失蹤 鹿谷鄉親動員搜尋憾已故

2018-04-06 11:25

男子冒領遺失物達14次 北捷：物品特徵不再外流

2018-04-06 18:36

連假機車故意闖蘇花改 警方嘆：我們還不夠忙嗎？

2018-04-06 19:41

手腳都不靈活 性騷女看護「摸不到不甘願」

2018-04-06 12:38

女子line上設援交圈套 男子險些損失10萬元

2018-04-06 16:51

越籍女駕駛攜毒拒檢 撞翻警車3傷

2018-04-06 01:38

台中港區野馬競速狂飆 車主竟是槍砲通緝犯

2018-04-06 19:39

老警察深夜凌晨巡邏不鬆懈 清明連3天查獲通緝犯

2018-04-06 17:57

遷葬…不順的人想改運 順遂的怕壞風水

2018-04-06 01:48

影／毒販瘋狂想逃脫 兩警壓制也受傷

2018-04-06 14:20

已婚男和高中同學重逢 一夜纏綿才知2人「很相配」

2018-04-06 12:45

車內霓虹燈閃爍太醒目 警查獲扶手內塞毒品

2018-04-06 11:31

七旬婦車上喝水嗆到休克 子國道急CPR救命

2018-04-06 10:35
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top