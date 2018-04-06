遭十餘人持電擊棍棒襲擊 大林鎮里長：私人恩怨

2018-04-06 19:57 聯合報 記者 聯合報 記者 謝恩得 ╱即時報導



嘉義縣大林鎮的里長聯誼會長、東林里長陳建安，今日傍晚5點在家門前遭到一群黑衣人士攻擊。紅框處為東林里。 圖／取自Google Map 分享 facebook

嘉義縣大林鎮的里長聯誼會長、東林里長陳建安，今日傍晚3點30分回到家時，遭到一群不明人士持棍棒攻擊，因他想參選鎮民代表，也一度想選縣議員，地方人士一度懷疑是否與選舉有關。

警方據報立即展開調查，發現當時約有3部車，約10人左右，持木棍及電擊棒毆傷陳建安，造成他大拇指骨折、頭部挫傷，現場初步估計無財物損失。警方表示已鎖定涉案3部涉案車輛，目前排除選舉恩怨，研判應是口角衝突結怨，警方正全力查緝涉案犯嫌釐清案情。

【中央社／嘉義縣6日電】

嘉義縣大林鎮東林里長陳建安今天下午在住處時，突遭十餘人闖入持電擊棒、棍棒襲擊成傷，送醫住院治療。里長向轄區員警表示是私人恩怨，但是否與選舉有關，尚待調查。

嘉義縣民雄警分局偵查隊副隊長黃偉展受訪指出，東林里長陳建安下午在中興路住家休息時，突然有3部車停在門口，約有十餘人下車，有人持電擊棒，其他人就地取材拿棍棒毆打陳建安後，隨即一哄而散。

黃偉展表示，大林分駐所員警第一時間趕到現場處理，里長當場表示遭人毆打，是私人恩怨，並沒有提及與年底的選舉恩怨相關，不過，陳建安開完刀後，員警會進一步詢問釐清原因。

嘉義縣消防局大林消防分隊於下午3時36分接獲報案，東林里長住處有人受傷需救護，救護人員趕抵，發現是里長陳建安受傷，右手拇指處流血，右側頭部腫脹流血，意識清楚，隨即送大林慈濟醫院治療。

大林慈濟醫院檢視陳建安傷勢，身體多處擦傷、瘀青，頭部有撞擊的血肉傷，右手拇指骨折需手術治療。

歹徒大白天囂張毆打里長行徑，引起當地民眾議論紛紛，警方已調閱周邊的路口監視器畫面，希望儘速將打人的歹徒逮捕，釐清案情。