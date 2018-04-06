國際電音派對緝毒犬進駐 緝毒零容忍

2018-04-06 16:38 聯合報 記者 聯合報 記者 張弘昌 ╱即時報導



去年桃園楊梅「樂托邦國際音樂季」舉行時，楊梅警分局商借新北市政府警察局警犬隊6隻緝毒警犬，支援維安勤務。今年樂托邦國際音樂季活動，警方除維護周邊交通順暢及場內安全，再度商請派8隻緝毒犬支援盤查，外型超萌警犬米格魯穿梭會場，頓時緩解了現場安檢緊張氣氛。

LOOPTOPIA Music Festival樂托邦國際音樂季，今、明2天在楊梅區埔心牧場舉行，結合電音等各式樂風的戶外音樂派對，從中午開始人場，樂手、DJ就輪組上台，接連表演到晚間10時。警方預估接連10小時不停歇的音樂會，陸續約有2到3萬人次湧入。

音樂季活動除戶外音樂派對，場內設露營區，供參與民眾在活動場域內跨夜同歡。楊梅分局擔心年輕人到場狂歡，不小心沾染上毒品，特別商請新北市政府警察局警犬隊督察潘天龍，帶領著8隻緝毒犬，到活動現場進行盤查。

桃園市市長鄭文燦下午到場，視察交通及維安警力部署，以及音樂會舉辦情形，呼籲進場遊客配合警方安檢工作，杜絕毒品進入，維護充滿歡樂氣氛及純淨的音樂空間，讓活動一年比一年更盛大、熱鬧。

訓練有素警犬來回巡視及穿梭場內外，用靈敏的鼻子仔細聞查。米格魯警犬（小米）在警犬隊中外型小巧可愛，由分局女警汪心閔帶領著，超萌畫面吸引不少遊客目光。