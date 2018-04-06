親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
桃園惡火奪四命
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

四年懊悔：還原世越號，朴槿惠人間蒸發的黃金七小時？

國際電音派對緝毒犬進駐 緝毒零容忍

2018-04-06 16:38聯合報 記者張弘昌╱即時報導

去年桃園楊梅「樂托邦國際音樂季」舉行時，楊梅警分局商借新北市政府警察局警犬隊6隻緝毒警犬，支援維安勤務。今年樂托邦國際音樂季活動，警方除維護周邊交通順暢及場內安全，再度商請派8隻緝毒犬支援盤查，外型超萌警犬米格魯穿梭會場，頓時緩解了現場安檢緊張氣氛。

LOOPTOPIA Music Festival樂托邦國際音樂季，今、明2天在楊梅區埔心牧場舉行，結合電音等各式樂風的戶外音樂派對，從中午開始人場，樂手、DJ就輪組上台，接連表演到晚間10時。警方預估接連10小時不停歇的音樂會，陸續約有2到3萬人次湧入。

音樂季活動除戶外音樂派對，場內設露營區，供參與民眾在活動場域內跨夜同歡。楊梅分局擔心年輕人到場狂歡，不小心沾染上毒品，特別商請新北市政府警察局警犬隊督察潘天龍，帶領著8隻緝毒犬，到活動現場進行盤查。

桃園市市長鄭文燦下午到場，視察交通及維安警力部署，以及音樂會舉辦情形，呼籲進場遊客配合警方安檢工作，杜絕毒品進入，維護充滿歡樂氣氛及純淨的音樂空間，讓活動一年比一年更盛大、熱鬧。

訓練有素警犬來回巡視及穿梭場內外，用靈敏的鼻子仔細聞查。米格魯警犬（小米）在警犬隊中外型小巧可愛，由分局女警汪心閔帶領著，超萌畫面吸引不少遊客目光。

楊梅警分局分局長劉印宮表示，活動為國際性音樂盛事，參與對象多為30歲以下年輕族群，且將吸引世界各國人口前來朝聖，研判恐生外事、毒品、治安滋擾等問題。分局執勤警員以辦喜事心情，以防制毒品零容忍為目標，以期圓滿達成任務。

桃園市楊梅區樂托邦國際音樂季活動，警方進駐緝毒犬支援安檢及杜絕毒品工作。外型小可...
桃園市楊梅區樂托邦國際音樂季活動，警方進駐緝毒犬支援安檢及杜絕毒品工作。外型小可愛萌翻的米魯警犬（小米），也加入維安行列。記者張弘昌／攝影
分享
桃園市楊梅區樂托邦國際音樂季活動，警方進駐緝毒犬支援安檢及杜絕毒品工作。記者張弘...
桃園市楊梅區樂托邦國際音樂季活動，警方進駐緝毒犬支援安檢及杜絕毒品工作。記者張弘昌／攝影
分享
桃園市市長鄭文燦（右一）昨到埔心牧場，國際音樂季會場，了解場地維安情形。記者張弘...
桃園市市長鄭文燦（右一）昨到埔心牧場，國際音樂季會場，了解場地維安情形。記者張弘昌／攝影
分享
桃園市楊梅區埔心牧場，今、明2天舉行「 樂托邦國際音樂季」電音趴活動，為杜絕毒品...
桃園市楊梅區埔心牧場，今、明2天舉行「 樂托邦國際音樂季」電音趴活動，為杜絕毒品及維護純淨的音樂空間，桃園警方商請新北市警犬隊派駐8隻緝毒犬支援場地安檢。記者張弘昌／攝影
分享
桃園市楊梅區樂托邦國際音樂季活動，警方進駐緝毒犬支援安檢及杜絕毒品工作。記者張弘...
桃園市楊梅區樂托邦國際音樂季活動，警方進駐緝毒犬支援安檢及杜絕毒品工作。記者張弘昌／攝影
分享

毒品警察
喝咖啡、領現金，一起歡度「大人」的兒童節

相關新聞

影／21歲毒販攜毒650公克 見警要逃揮拳又勒頸

2018-04-06 15:13

從陽台丟毒品「空中交易」 冷氣工用這招販毒給同業

2018-04-06 14:23

影／毒販瘋狂想逃脫 兩警壓制也受傷

2018-04-06 14:20

影／婦人久病厭世開車衝下崖 樹叢擋住救回寶貴性命

2018-04-06 13:06

車內霓虹燈閃爍太醒目 警查獲扶手內塞毒品

2018-04-06 11:31

新竹街頭隨機攻擊人 警公布犯嫌車號籲受害人出面

2018-04-06 11:11

衰！俏女傭遭雇主侄子猥褻 還被誤認挑逗遭掌摑

2018-04-06 09:23

持機車大鎖隨機攻擊女性 人抓到了

2018-04-06 01:55

越籍女駕駛攜毒拒檢 撞翻警車3傷

2018-04-06 01:38

墾丁南灣超車行車糾紛 6屁孩持西瓜刀傷人

2018-04-05 23:19

40歲長得像60歲 土水師載妻衝派出所想戒毒

2018-04-05 22:22

遭人跟車欲報案 開進派出所前被查獲毒品

2018-04-05 17:11

持機車大鎖隨機攻擊妙齡女路人 被害人已4人

2018-04-05 16:37

新竹隨機攻擊案 凶嫌2月曾在高雄攻擊兄嫂

2018-04-05 16:25

誆稱法醫解剖不縫合屍體 他詐家屬3萬2拆線重縫

2018-04-05 16:14

新竹大鎖砸頭隨機攻擊男落網 疑因離婚仇恨女性

2018-04-05 15:52

相約大樓套房交易 警方一石二鳥抓藥頭

2018-04-05 15:37

影／熱炒店酒客慶生變互毆 警快打辣椒水壓制

2018-04-05 14:56

母入獄托友照顧 4歲童被打連包皮都黑青

2018-04-05 14:12

清明掃墓 波麗士把握時機宣導防詐

2018-04-05 14:01

封樓掃蕩金府城KTV 警：再傳違法不排除建請停業

2018-04-05 13:23

鳳山警員清槍誤擊幸未傷人 基層警：PPQ上膛易擊發

2018-04-05 13:01

債務糾紛一言不合 憤而開槍一人傷

2018-04-05 12:17

新竹出現隨機攻擊 一女性遭機車大鎖砸頭濺血

2018-04-05 12:06

「侯友宜、朱立倫是我爸那邊的人！」男嗆打店員反被扁

2018-04-05 11:54
看更多

熱門文章

基隆市四維里長晚間遭賓士車撞擊 送醫不治

2018-04-05 23:37

導師公開指說做愛、賣身 小六女生很受傷

2018-04-06 11:45

少女遭四哥性侵 意外查出大哥也是狼

2018-04-06 09:45

划不來！躲廁所逃票154元 抓到被罰5萬元

2018-04-06 12:57

40歲長得像60歲 土水師載妻衝派出所想戒毒

2018-04-05 22:22

男酒駕加速闖紅燈撞2機車 4人受傷

2018-04-06 10:01

女兒生完小孩離家出走20年 癌母痛心打官司要扶養費

2018-04-05 21:31

三峽白雞獨棟透天厝木造頂樓 晚間傳火警全面燃燒

2018-04-05 21:55

墾丁南灣超車行車糾紛 6屁孩持西瓜刀傷人

2018-04-05 23:19

罵警「恁老師咧」 一字萬金換自由

2018-04-05 19:06

衰！俏女傭遭雇主侄子猥褻 還被誤認挑逗遭掌摑

2018-04-06 09:23

4死火災…電線交纏 超載釀禍

2018-04-06 01:35

以「做愛」等不當言語指涉小六女生 導師道歉

2018-04-06 16:02

回鄉掃墓遇火劫 妻兒弟弟4人喪命

2018-04-06 00:29

遷葬亡母不說地點 被老爸告

2018-04-06 01:50

為了體驗「愉悅的感覺」 吸食笑氣自撞分隔島落跑返家

2018-04-06 11:11

北市教官約女學生吃晚餐 卻涉帶到賓館性侵

2018-04-06 16:11

路況差小貨車打滑 翻落曾文水庫臨時碼頭

2018-04-05 18:26

持機車大鎖隨機攻擊女性 人抓到了

2018-04-06 01:55

影／21歲毒販攜毒650公克 見警要逃揮拳又勒頸

2018-04-06 15:13

酒駕觸法判2個月 法官戒酒勸世文寫給他看

2018-04-06 11:41

92歲失智翁失蹤 鹿谷鄉親動員搜尋憾已故

2018-04-06 11:25

兩遊客誤闖封閉景區 原地打轉4小時以為遇上「魔神仔」

2018-04-06 15:38

誇張！男子貪小便宜 冒領捷運拾得物多達14次

2018-04-06 12:50

手腳都不靈活 性騷女看護「摸不到不甘願」

2018-04-06 12:38

越籍女駕駛攜毒拒檢 撞翻警車3傷

2018-04-06 01:38

遷葬…不順的人想改運 順遂的怕壞風水

2018-04-06 01:48

要小女友傳裸照「陪伴漫漫長夜」 上傳臉書害慘自己

2018-04-06 16:45

已婚男和高中同學重逢 一夜纏綿才知2人「很相配」

2018-04-06 12:45

七旬婦車上喝水嗆到休克 子國道急CPR救命

2018-04-06 10:35

車內霓虹燈閃爍太醒目 警查獲扶手內塞毒品

2018-04-06 11:31

新竹街頭隨機攻擊人 警公布犯嫌車號籲受害人出面

2018-04-06 11:11

影／毒販瘋狂想逃脫 兩警壓制也受傷

2018-04-06 14:20

影／婦人久病厭世開車衝下崖 樹叢擋住救回寶貴性命

2018-04-06 13:06

從陽台丟毒品「空中交易」 冷氣工用這招販毒給同業

2018-04-06 14:23

醉女急診室拉扯護理師頭髮 判2月上訴被駁回

2018-04-06 15:47

中山高西螺段車多 中午3車連環撞

2018-04-06 13:37

女子line上設援交圈套 男子險些損失10萬元

2018-04-06 16:51

一、二審檢察官輪調 法務部：精緻偵查政策

2018-04-06 15:51

台嫌成燙手山芋 菲律賓怎麼做都為難

2018-04-06 10:21
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top