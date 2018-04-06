影／毒販攜毒650公克 見警要逃揮拳又勒頸

2018-04-06 15:13 聯合報 記者 聯合報 記者 翁禎霞 ╱即時報導



屏東縣東港分局東濱派出所所長郭瑾樺昨天深夜率警員林明暉巡邏時，發現駕駛自小客的洪姓男子行跡可疑，要向前盤查時，洪姓男子下突然揮拳攻擊，與員警發生扭打，所幸被及時壓制逮捕，警方在其手持的袋子中起出毒品咖啡包、安非他命及毒膠囊等總計651.53公克，全案被依違反毒品防制條例、妨害公務、傷害等罪嫌移送偵辦，警方並深入溯源擴大偵辦。

警方總計起出，毒品咖啡包31包(重約343.58公克)安非他命7包(重約135.71公克）、二級毒品咖啡粉一罐(重約116.48公克）、二級毒品毒膠囊5顆（重2.5公克）不明結晶體(53.71公克）共651.53公克(半公斤餘)，市值達50萬元，並出販毒磅秤一台，販毒所得新台幣5萬1900元等證物，經採集洪嫌尿液及毒品初篩，分別呈二級毒品甲基安非他命.MDMA及三級毒品愷他命陽性反應。

所長郭瑾樺表示，昨晚11時許，他與員警巡邏行經東港鎮博愛街路段時發現自小客違停在路邊，走近車窗時發現濃烈的愷他命氣味就撲鼻而來，洪姓男子見警發現，立刻想開車逃離現場，結果被警方從駕駛座拉了下來。

21歲的洪姓男子一下車，即對警方揮拳及做出勒頸的動作，發瘋似的掙脫要逃離現場，警方奮力壓制上銬將其逮捕，經警力支援，終於將洪男帶回偵辦，警方好奇男子要逃跑時仍緊抓著袋子，到底裝著什麼東西？經查原來裡面裝有大量毒品及現金，警方估計查扣毒品市值高達新台幣50萬元，洪嫌供稱都是他所有，原本準備販賣，尚未開賣就被逮。