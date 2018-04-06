衰！俏女傭遭雇主侄子猥褻 還被誤認挑逗遭掌摑

2018-04-06 09:23 聯合報 記者 聯合報 記者 白錫鏗 ╱即時報導



外籍女看護工「麗莎」（化名）打掃時，遭僱主的侄子「阿強」（化名）強吻、襲胸，無巧不巧被阿強的妻子發現，誤認「麗莎」故意挑逗她老公，掌摑被害人臉頰，經被害人撥打1955專線求救，台中高分院依強制猥褻罪將他判刑7月。全案得再上訴。

二審合議庭審酌，「阿強」已婚，已育有子女，不思「麗莎」離鄉背井來台擔任看護工，竟任憑己意強行抱、親被害人，雖坦承要抱被害人，為她掙脫後，又追她至房間將她推至床上等情不諱，惟猶以「跟她玩」等說詞卸免脫責，明顯欠缺對女性性自主之尊重，造成被害人心靈受創，且犯後均否認犯行，未見悔意，實有不該，予以判刑。

「阿強」否認犯行，辯稱他與「麗莎」有肢體互動往來不只1、2次，他當天有用手抱她，但沒有從客廳強行抱到房間，是她自己到房間的，他有將「麗莎」推到床上，跨坐在她身上，是在搔她癢，跟她玩的，手沒有伸進去摸她的胸部，可能是他抱她時有碰到胸部。

不過，證人「瑪麗」證稱，表妹「麗莎」打手機給她，她有聽到表妹在手機那一頭喊「HELP、HELP」，後來她又打電話過去，表妹沒有接，後來表妹打電話給她，說被「阿強」抱進房間，還被「阿強」的妻子打耳光。法官採信證人的說法，確認被害人遭猥褻。

判決書指出，「阿強」2016年10月4日上午，至其伯父位於隔壁住處拿取物品時，見擔任看護工兼外傭的「麗莎」獨自在該處打掃客廳，上前欲抱被害人。

當時正以行動電話與表姐通話中的「麗莎」，見情形有異，乃離開客廳跑向旁邊之房間欲關門以閃避「阿強」，未料房間無法上鎖，「阿強」旋尾隨進入房間，並再出手自後環抱，被害人蹲下閃避連說「NO、NO」，並呼喊「HELP、HELP」。

「阿強」竟不顧她已表示拒絕，強行以雙手推「麗莎」至放置於地上的床墊，過程中電話因掉落而斷訊，「阿強」繼而跨坐在仰躺的被害人腿上，以雙手肩膀，欲強吻甲及強行以手自上衣領口處伸入欲撫摸胸部，惟因被害人極力反抗加以推開。