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墾丁南灣超車行車糾紛 6屁孩持西瓜刀傷人

2018-04-05 23:19聯合報 記者潘欣中╱即時報導

6名20歲出頭的新竹縣男子，今天分開2輛轎車到屏東墾丁遊玩，下午在台26線南灣段和另輛轎車因超車發生糾紛，6人超車將對方攔下後，分持西瓜刀和棒球鋁棒嗆聲並砸車，車上2人嚇得不知所措， 6人還將西瓜刀、球棒伸入車內揮舞，致車上15歲少年左手3根手指被砍傷，送院包紮後無礙。

警方說，林姓警員趕到現場時，發現6名男子1人持西瓜刀、3人持球棒，氣焰囂張，他抽出警棍喝令6人放下武器，6人蹲下就範，支援警力隨後趕至將6人帶回偵訊，訊後依傷害、毀損罪嫌移送檢方偵辦。

結伴到墾丁遊玩的辜姓男子共6人，因行車糾紛分持西瓜刀、球棒攔車嗆聲並砸車，被帶回...
結伴到墾丁遊玩的辜姓男子共6人，因行車糾紛分持西瓜刀、球棒攔車嗆聲並砸車，被帶回警局時個個面色凝重。記者潘欣中／翻攝
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結伴到墾丁遊玩的辜姓男子共6人，因行車糾紛分持西瓜刀、球棒攔車嗆聲並砸車。記者潘...
結伴到墾丁遊玩的辜姓男子共6人，因行車糾紛分持西瓜刀、球棒攔車嗆聲並砸車。記者潘欣中／翻攝
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墾丁
喝咖啡、領現金，一起歡度「大人」的兒童節

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