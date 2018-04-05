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新竹大鎖砸頭隨機攻擊男落網 疑因離婚仇恨女性

持機車大鎖隨機攻擊妙齡女路人 被害人已4人

2018-04-05 16:37聯合報 記者張雅婷╱即時報導

新竹一名20歲黃姓女性4月1日晚間在新竹市區麥當勞附近路邊等朋友，竟然無故被人機車大鎖砸頭，臉上縫了8針，機車上沾滿血跡，新竹市府第二警分局與東門派出所今天聯手在桃園中壢區信義路的一家便利商店前抓到犯案的李姓嫌犯，警方表示，目前除了該案，中壢分局與竹北分局都回報分別在3月31日與3月26日等，都以同樣手法隨機攻擊路人，目前共計4名女性被害人。

警方表示，抓到李嫌時，機車上的腳踏墊有兩個大鎖、一個石塊，置物箱內還有一個大鎖，家裡還有多個安全帽，警方認為有再犯之虞，不敢大意。根據警方調查，李男有毒品、殺人未遂、竊盜等前科，戶口資料也顯示離過婚，疑因發現前妻另結新歡，因此對女性充滿仇恨。警方表示，李男1月才在新竹偷竊貨車的包包，得手現金9千多元與證件而警方逮捕。

中壢警方表示，中壢的24歲邱姓受害人在3月31日騎機車行經林森路時，與李男會車時，邱姓受害人有往右停靠，沒想到莫名的被李男持機車大鎖攻擊，造成臉部挫傷。 此外 ，他位於高雄的嫂嫂2月13日回家時脫下安全帽，也被他用大鎖砸頭，造成頭部有1.1公分的撕裂傷。

警方發現，4月1日路經新竹時，在新竹市區麥當勞附近，無故向路人以機車大鎖砸頭，事後害黃姓被害人臉上縫了8針，警方依殺人未遂移送新竹地檢。透過監視器看到李男今天到案時的衣著，為深藍色外套、黑色上衣、藍色牛仔褲，每次犯案時穿同一套衣服，但李男仍矢口否案有犯案，李男表示，「我不認識她，為什麼要打她」，還反問記者「會不會被收押？」

警方表示，李嫌相當奸巧，若還有受害者，歡迎受害人向警方指證。記者張雅婷／攝影
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警方表示，李嫌相當奸巧，若還有受害者，歡迎受害人向警方指證。記者張雅婷／攝影
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