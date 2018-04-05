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史上最塞清明連假！竟是交通部兩誘因造成

不讓墾丁音樂季染毒 保3緝毒犬進駐防毒

2018-04-05 10:28聯合報 記者潘欣中╱即時報導

每年清明連假登場的墾丁春天音樂季昨天登場，吸引年輕樂迷來墾丁朝聖，警方過去曾在民宿和飯店查獲吸毒轟趴，甚至有人帶到音樂會場助興狂歡；為不讓清新健康的音樂季活動被染毒，警方請來保3總隊緝毒犬進駐。

警方說，墾丁春天音樂季除朝聖樂迷外，不少是來感受音樂季歡樂氛圍的年輕遊客，他們多選擇投宿民宿，有人就在屋內開毒品轟趴，今年照例和旅宿業者成立LINE群組，遇有治安狀況，方便立即通報；傳聞有人計畫包下後壁湖漁港的大型遊艇到外海辦吸毒轟趴，海巡署岸巡隊表示會嚴加注意。

不讓清新健康的墾丁音樂季活動被染毒，保3總隊帶緝毒犬到戶外出任務。記者潘欣中／翻...
不讓清新健康的墾丁音樂季活動被染毒，保3總隊帶緝毒犬到戶外出任務。記者潘欣中／翻攝
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墾丁吸毒民宿
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