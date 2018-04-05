不讓墾丁音樂季染毒 保3緝毒犬進駐防毒

2018-04-05 10:28 聯合報 記者 聯合報 記者 潘欣中 ╱即時報導



每年清明連假登場的墾丁春天音樂季昨天登場，吸引年輕樂迷來墾丁朝聖，警方過去曾在民宿和飯店查獲吸毒轟趴，甚至有人帶到音樂會場助興狂歡；為不讓清新健康的音樂季活動被染毒，警方請來保3總隊緝毒犬進駐。