詐團如八爪章魚難根除 車手再犯率近7成

2018-04-04 23:38 聯合報 記者 聯合報 記者 李奕昕 ╱即時報導



為了打擊詐騙集團，警政署針對提款車手展開「斬手行動」。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 警政署強力打擊詐欺，鎖定替詐騙集團領取贓款的車手，執行「斬手行動」專案，兩波行動查獲581人；據統計，其中近七成犯嫌有詐欺前科，再犯率極高，顯示不怕抓也抓不怕，詐團宛如具再生能力的「八爪章魚」，斷手斷腳仍不易根除。

近5年每年發生約兩萬件詐欺案，詐騙犯罪未顯著下降，刑事局規劃專案加強查緝，針對假檢警、網路購物、猜猜我是誰、解除分期付款等詐騙手法，以大數據分析提款熱點，掌握車手身分及行蹤。

警方全國同步查緝車手，去年12月查獲179人，其中103人有詐欺前科，今年3月查獲380人，其中277人有詐欺前科，其中，甚至有有32人在第一波落網，因再犯又在第二波被抓。

警方分析，再犯率高主因是報酬與風險不成比例，車手集團可抽取高額詐騙所得，車手頭抽5%至8%、車手百分之一至三，透過面交或寄放車站置物櫃，層層上繳贓款，由水房地下匯兌洗錢，形成偵查斷點，難以向上追查。

即便被查獲，車手是最下游的詐團成員，只負責跑腿送錢，刑責相對低，幾乎沒有技術門檻，詐團隨時可找人頂替。

專責打詐的一名官警說，辦案時發現許多車手來自北部某高職，詢問犯嫌得知該校有「地下傳承」文化，學長拉學弟進入詐團，車手源源不絕，警察抓不勝抓。

警方當然深知「擒賊先擒王」，但騙台灣人的電信機房多設在大陸，打擊機房必須與公安部門合作，跨海查緝並不容易，近期把重點放在車手，希望斬斷詐團手腳，卻有不少車手「抓了又放」。

據統計，兩波行動查獲581人，羈押率約3成，官警擔心定罪前空窗期可能再犯，恐影響民眾觀感。

警方觀察，詐欺並非重罪，車手只負責領錢，通常不認識上手，串證問題不大，被逮後多坦認犯行，導致羈押率偏低。

刑事局指出，車手有反覆實施犯罪之虞，要求各警察機關積極蒐集事證，證明犯嫌多次犯案，並清查共犯，勾勒出集團性結構，報請檢察官指揮辦案，以提高羈押率避免再犯。