台灣護照收購5千起跳 警破獲不法集團轉賣黑市

2018-04-04 15:40 聯合報 記者 聯合報 記者 林伯驊 ╱即時報導



高市刑大破獲護照收購集團！由於台灣護照享160國家免簽證或落地簽禮遇，不法分子看中方便性，涉以每本5千至8千元價碼收購，再轉賣黑市牟利，警方上月起陸續查緝蘇姓主嫌等6人到案，也通知遭販售護照的7名當事人到案，不少人辯稱被騙、失竊，警方持懷疑態度，全依違反護照條例罪嫌送辦。

高市刑大偵一隊三分隊去年偵辦毒品案，得到收購護照不法集團情資，遂報請橋頭地檢署指揮，去年8月查獲段姓男子（19歲，傷害、妨害自由、毀損前科），及販賣人柯姓女子（22歲），柯女坦承賣護照。

警方持續深入追查，今年3月至今陸續拘提集團成員到案，蘇姓男子（22歲）與段負責向民眾收購護照，蒐集後交給顏姓男子（39歲，毒品、槍砲、殺人未遂等前科），顏又交給上層檢姓男子（26歲）、許姓男子（34歲，竊盜前科）、張姓男子（25歲），接著轉賣入黑市。

警方搜索發現，現已轉手7本護照，除柯女外，郭姓男子也坦承販賣，其餘5人都辯稱請人代辦出國事宜遭騙走護照，也有人辯放家裡或車內遭竊；不過說法令警方存疑，因為失主都沒報案，竟也沒去申請護照遺失。