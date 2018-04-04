淡水身障女唱「約定」激似周蕙 竟是大陸行乞賣藝集團

2018-04-04 14:03 聯合報 記者 聯合報 記者 徐偉真 ╱即時報導



移民署首度破獲中國大陸不法集團操控身障人士在台行乞賣藝，半年來陸續查獲20名在台灣逾期停留、從事和簽證目的不符合活動的大陸人，其中在淡水老街模仿演唱藝人周蕙成名曲「約定」唯妙唯肖的身障人士，居然是主嫌之一，全案依違反兩岸人民關係條例等罪嫌移送地檢署偵辦，逾期大陸地區人士則移送專勤隊辦理收容及強制出境。

移民署表示，近年來民眾常在各地傳統市場或鬧區人潮聚集處發現有身障人士行乞或唱歌賣藝，新北市專勤隊去年開始陸續清查逾期停留的大陸地區身障人士，發現背後有不法集團操控，即會同台中專勤隊報請新北地檢署，經過數個月的埋伏和跟監蒐證，發現集團由陝西的楊姓男子隔海操控，楊的女友馮姓女子來台負責帳務管理，還有范姓等台籍嫌犯協助交通和安排住所。

移民署2日將馮姓、范姓2名主嫌拘提到案，查扣音響、麥克風、手機及帳冊等證物，製作完相關筆錄後，由檢察官向法院聲請羈押，馮姓女子羈押獲准，全案將依違反兩岸人民關係條例等罪嫌移送地檢署偵辦，仍在中國的楊姓主嫌則循兩岸共同打擊犯罪機制通知陸方偵辦調查。

移民署表示，這樣的不法集團過去常在中國、香港、馬來西亞等國活動，楊姓男子的集團去年開始轉戰台灣，協助集團成員以觀光自由行或醫美健檢方式來台，再依照專長分配工作地點，集團旗下在台成員最多時曾達20名，以每人每月平均收取賞金新台幣20萬元估計，每月不法獲利金流初估可達新台幣400萬元收益。

移民署表示，未來將持續精進大陸地區人士以各種方式來台的審核流程，落實人流態樣之掌握，以維持兩岸人民之互動交流秩序，避免類型情況再度出現。