爭風吃醋惹禍 談派破裂2人遭砍送醫

2018-04-04 12:29 聯合報 記者 聯合報 記者 王長鼎 ╱即時報導



新北市五股區今天凌晨發生街頭鬥毆事件，兩派人馬共14人相約談判，雙方一言不合，分持利器互毆，造成2人頭、手遭砍傷，警方獲報出動快打部隊到場，將傷者送醫，現場並查獲噴霧防身催淚劑及一把斷掉的水果刀。

警方初步調查，雙方疑似感情糾紛互嗆後相約談判，漏夜追查帶回2名涉案男子到案，訊後依殺人未遂及聚眾鬥毆嫌送辦，並持續追查其餘在逃嫌犯到案說明。

蘆洲警分局今天凌晨1時許接獲多通民眾報案，在五股區德音派出所轄區成泰路一段8巷口發生街頭鬥毆事件，警方出動快打共24名線上巡邏警力趕抵，發現17歲劉姓及夏姓男子2人，手、腳遭砍傷，現場遺留噴霧防身催淚劑及斷掉水果刀。

警方初步調查，17歲劉姓男子不滿18歲李姓男子騷擾17歲陳姓女友，雙方在書上互嗆後，劉男邀友人17歲夏姓男子、18歲許姓男子，在陳女及黃女陪同，今天凌晨與19歲林姓男子相約談判，沒想到李男夥同19歲林姓男子等人助陣，共9人與劉男進行談判。

雙方見面談判後一言不合，李男等人即持刀朝對方追砍，造成劉男右大腿及臀部遭砍、夏男則是左手肘遭砍傷，林男等人犯案後隨即快步逃離現場。警方接獲報案後趕抵，立即呼叫救護車將劉、夏2人送往林口長庚醫院就醫，所幸2人均無生命危險，警方在現場還查獲已砍斷裂的水果刀及防狼噴霧劑。