每本賣5000元…台護照搶手 高市查獲販賣集團

2018-04-04 15:36 中央社 高雄4日電



中華民國護照享有多國免簽及落地簽，成為犯罪集團覬覦的目標。（示意圖） 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

中華民國護照享有多國免簽及落地簽，成為犯罪集團覬覦的目標。高市刑大以逾半年的時間溯源偵辦，查獲集團涉嫌以每本新台幣5000到8000千元收購，再轉賣人蛇集團牟利。

高雄市刑大偵一隊查獲收購護照集團仲介蘇嫌等6人及護照持有人7人到案，全案依違反護照條例第29、31條罪嫌，移送橋頭地方法院檢察署偵辦。

根據護照條例規定，買賣護照最重可處7年徒刑，併科新台幣70萬元以下罰金。

偵一隊指出，今年初鎖定集團成員藏匿處，向橋頭地檢署申請拘票及搜索票到新北市、嘉義、台南等地查緝不法集團人員。偵一隊隊長陳冠宇今天指出，不法集團從106年4月起在高雄市、新北市等地區，涉嫌以每本5000到8000千元不等價格收購護照，再轉賣黑市人蛇集團牟利。

他告訴中央社記者，查獲7本護照中的2人坦承以每本5000到8000千元販賣，3人稱置於車上或購物時遺失或是被偷，另有2人稱委託代辦出國證件時遺失等。

陳冠宇指出，如果是護照被偷應該報案，但民眾未循管道申請遺失或是報案，警方將持續溯源查辦。

警方針對年長者常因託付他人代辦出國而容易受騙，盼家人多留意代辦者真實身分，出遊時也要留意自身財物，以免成為竊嫌鎖定對象。