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歹徒1拆搶1睡覺 白河警不費槍彈起出4槍75子彈

2018-04-04 10:51聯合報 記者謝進盛╱即時報導

台南市白河警分局偵辦槍毒案，昨前往柳營區重溪里，當時屋內兩嫌一人正在拆解槍枝，另1人睡夢中，警方不花一槍一彈逮捕程、沈兩嫌，起獲改造手槍4支、子彈75發及安非他命43.1克，訊後依違反槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例罪嫌送辦。

白河警方調查，程嫌（43歲）曾於民國106年間因工作上與股東口角，即持槍前往被害人屏東市家中開槍示警，經警方循線查緝到案。程嫌身染毒品惡習，平日擁槍自重，多次亮槍恫嚇意見不合者。

經白河警方據報與新營警分局組成專案小組，鎖定程嫌全力查緝掌握行蹤，昨持法院搜索票前往柳營區程嫌柳營區重溪里小腳腿聚落住處。

結果，警方破門而入時，程嫌的友人沈某（51歲）正好在1樓屋內擦槍，槍枝已完全拆解來不及組裝反抗，警方當場查獲改造手槍3枝、各式子彈68顆、毒品安非他命(毛重43.1公克)及毒品吸食器1組。

約同時間，幹員前往2樓，逮捕正在睡夢中的程嫌，查獲改造手槍1把、各式子彈7顆。

警方偵訊時，沈嫌供稱，因有事要去台南市區，當時前往程住處要程載他外出，當時無聊才把玩槍彈，對於槍彈毒品來源全不知情。程嫌坦承為其所有坦承犯行。全案依據上述罪嫌送辦，將持續追查毒品、槍彈上游來源。

台南市警局長黃黃宗仁（右一）頒發破案茶犒賞辦案人員。記者謝進盛/翻攝
台南市警局長黃黃宗仁（右一）頒發破案茶犒賞辦案人員。記者謝進盛/翻攝
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警方起出的槍彈。記者謝進盛/翻攝
警方起出的槍彈。記者謝進盛/翻攝
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警方前往台南柳營逮捕程（右）、沈兩嫌，起獲改造槍枝4把、子彈75發、安毒等。記者...
警方前往台南柳營逮捕程（右）、沈兩嫌，起獲改造槍枝4把、子彈75發、安毒等。記者謝進盛/翻攝
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警方查獲的安毒。記者謝進盛/翻攝
警方查獲的安毒。記者謝進盛/翻攝
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毒品白河槍枝
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