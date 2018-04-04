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德國「瘋狂房租」時代（上）：房客搶屋大作戰

跨國詐騙／複製輸出台式詐騙 台人海外賭青春

2018-04-04 15:37中央社 台北4日專電

台式電信詐欺輸出海外，在第三國架設機房詐騙，受害者以中國大陸民眾居多數，近年連東南亞民眾也漸成受騙對象。嫌犯利用跨國蒐證的複雜性與多國法律難以銜接，持續犯案，成為特殊的國際犯罪問題。

外交部條約法律司司長丁樂群分析指出，從台灣人從事海外電信詐騙的年齡分佈來看，以20-30歲的年輕人居多，很可能是失學、失業族群。這些年輕的台嫌多半在犯罪鏈擔任最底層的跑腿或車手角色，因為需要公開露面，是最容易被逮捕的一環，被逮之後可能在異國面臨沉重的刑期，成為犯罪集團的砲灰。

詐騙犯罪鏈隱蔽繁雜 車手露面風險最高

台式電信詐騙為何會延燒到泰國？一名不願透露姓名的執法人員指出，主要是因為泰國地下金融便利，非法匯兌盛行，有各種管道供鉅款流通，通常地下匯款的行情是單筆可抽成20％，利潤不低；且雖然泰國的洗錢防制法令周延，但執行面不夠落實，因此被詐騙集團選為犯罪基地。

海外詐騙的不法所得，由車手負責洗錢（提現款再存入其他帳戶），有些集團還將贓款再提存或匯入第3個帳戶，甚至到第4個人頭帳戶，形成查緝上的斷點。泰國銀行業者對詐騙案偵辦配合度不像台灣這麼高，往往幾個小時，歹徒便將款項提領一空。

電信詐騙集團犯罪鏈結構繁複，主謀多隱身在他處或他國，以手機操控；打電話或發簡訊、電子郵件，藏身在任何可能的地方，平日行動隱密；但是集團的車手親自領款留下影像紀錄，是最容易被逮捕的一環，替換率相當高。

車手如砲灰 年輕人青春當賭注

詐騙集團上游透過各式通訊軟體，告知車手領取銀行金融卡的時間和地點，及提領或存入金額。這些動作進行同時，有專人在旁或線上監控，防止黑吃黑。

許多年輕人懵懵懂懂加入集團，即是擔任車手。有些人認為做幾次即轉移陣地，值得冒險一試。但對集團來說，車手猶如「砲灰」，同一人無法在同一地點擔任車手過久，得轉換陣地，犧牲了即換人。

記者在曼谷警局採訪因任車手被捕的阿東（化名），他像木偶般被隔海操控，原本就沒打算在泰國留太久，結果出任務一週就被逮捕。

近年來，採訪破獲詐騙案已成駐泰國華文媒體的工作項目，被捕的人多半是貪圖小利或誤信損友，總認為不會如此倒楣。在泰國涉及電信詐騙被捕的台籍嫌疑人，絕大多數是沒有犯罪紀錄的年輕人，有人第一次申請護照出國就在海外被捕，在異地牢籠繳出青春歲月。

東南亞辦詐騙欠周延 機房像移動城堡

電信詐騙使用的工具多是利用網路電話VoIP（Voice over Internet Protocol）技術，再經層層轉接，讓被害者相信是執法機關或金融機構來電，再由一批操本地語言的機房人員進行詐騙，誘使被害人將銀行帳戶款項匯到指定帳戶。

台灣偵辦類似案件已相當有經驗，涉事機構多能配合，向上追蹤發話IP位址，循線查獲機房。但在海外，各國執法人員未必積極，機房可隨時轉移地點，追查不易。另外，許多東南亞國家的電信業者對詐騙仍認為事不關己，讓不法歹徒有機可乘。

外國破獲的電信詐騙機房當中的台籍成員或車手，各國司法機構有權審判，過去泰國對這類罪犯的刑度過輕，如同鼓勵犯罪。但因詐騙集團轉向鎖定泰國民眾，泰國的量刑也趨嚴，近期就有4名台灣人被判處16年半重刑。

複製犯罪模式 東南亞民眾也受害

台灣罪犯由騙自己人，到騙相同語言的大陸人，如今集團成員更為國際化，目標放在經濟起飛的東南亞國家，手法與陣地更趨多元，但犯罪模式如出一轍，當中都有台人的身影。

以去年7月初泰國破獲一處詐騙機房為例，主嫌以新台幣200萬元作為3個月期間租屋、購置手機和電腦設備及僱用人員的支出，集團由18名台灣人和2名大陸人組成，專騙大陸人，騙款額達台幣6000萬元，投資報酬率驚人。

去年7月底，中國大陸公安提供情資和多國警方合作，掃蕩東南亞多處電信詐騙地點，在泰國、柬埔寨和寮國逮捕逾百名台人，陸續被遣送到對岸；為避免遭中方重判，詐騙集團再度移轉基地，被害人國籍也開始由兩岸轉向東南亞各國。

海外詐騙集團型態更加「進化」，除了兩岸嫌犯，也吸收東南亞的成員。日前台泰警方分別在兩國查獲以泰國人為目標的詐騙集團，機房設在台灣，雇用泰人來台假旅遊真詐騙。另外泰警還逮捕由馬來西亞、台灣及泰國組成猶如聯合國的詐騙聯盟，機房設在馬來西亞和柬埔寨，招募泰人前往兩國打電話詐騙泰人。

熟悉的犯罪模式，如今是泰國人「出國工作」；電話詐騙在泰國還算新鮮事，民眾無招架之力。

台灣執法人員認為，偵辦電信詐騙案，台灣有豐富經驗，也經過長期教育和宣導，案件才減少，這些經驗可傳授給其他國家，降低台人在海外犯罪的比例。

電信詐騙泰國車手
喝咖啡、領現金，一起歡度「大人」的兒童節

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