跨國詐騙／涉詐騙泰國被捕 阿東：只盼媽媽知道我平安

2018-04-04 15:39 中央社 曼谷4日專電



他坐在曼谷警察局的地板上低聲說：「希望未來回台後，再重新開始吧！」戴著手銬的阿東（化名）不時啜泣嘆息：「我現在……也沒有辦法思考什麼，如果媽媽看到新聞，唉……想跟她說『對不起』，知道我人在哪裡就好了。」

海外詐騙台嫌多低調 阿東開口盡是無奈

曼谷警察局三不五時會召開逮到台籍人士涉及詐騙案的記者會，被捕的嫌疑人臉上多掛著無奈與恐懼，但有的看來老練，他們通常不發一語。作為極少數駐曼谷的台灣記者之一，過去多次試著用家鄉的語言與這些在異國被捕的台灣人談話，但他們的反應通常是把頭垂得更低，避免與他人有目光接觸。

2月過農曆年前接到又有台灣詐騙犯被捕的訊息後，急忙趕到警局，希望在警方召開記者會前，有機會先見到嫌犯，除了採訪公事，也想知道他們背後的故事。

在曼谷分局一角見到擔任車手取款被逮捕，仍驚魂未定的阿東。34歲的他戴著手銬，坐在地上，臉上掛著黑框眼鏡，中等身材，樣貌清秀，他在接受中央社記者訪問時，顯得思緒分明。

阿東來自台南，人生第一次出國就去了遙遠的埃及，擔任詐騙集團機房人員，但無法適應也沒有業績，只好回到台灣，但先前的「朋友」又不時召喚，他在過年前決定去泰國試試，但不到一個星期，就被泰國警察逮捕。

從埃及到泰國 海外詐騙路難行

「我來泰國之前，就大概知道要做什麼，其實工作也沒有很輕鬆，因為對這裡不熟，要走整天的路，朋友還有交代不能一直待在同一個地方。」他說：「來到泰國一週左右，提領了30多萬泰銖（約合新台幣28萬元），不過一領到錢就要趕緊去存，我自己要去找到銀行存款，至於可以獲得多少酬勞，也不是很清楚。」

「因為當初講好是一個月10萬，但快要過年了，我沒有要做一個月，朋友就說回來再算，我原本打算今天做完就準備回台過年，現就只能認命了。」

收入不很穩定的阿東，在社群網站見到「月入10萬還有分紅」的徵人廣告時，內心想著待遇是原本薪水的4倍，非常心動。聯繫後，對方告知工作地點在海外，扭曲的詐騙結構將涉世未深的年輕人帶到了埃及。

「以自己的經歷找不到什麼好工作，之前做過很多事，在便利商店、遊藝場和飲料店都待過。」「後來去了埃及才知道是負責打電話詐騙中國大陸民眾，但自己的說話技巧欠佳，兩個星期下來，僅成功一件，且騙得金額不能和其他同夥所得的零頭相比，（最後）還是選擇回台灣。」

回台不久，對方又來電表示還缺人手。一個月後，來到曼谷，只負責提款再存款，不用動口，算是容易多了，他先答應對方只做兩週，待遇就以提款金額2％來計算。

集團騙術高明 提款高風險菜鳥來擔

「我手上有兩支手機，其中一隻是聯繫『豪哥』（化名）交付任務用的，使用的通訊軟體，除了Line之外，還有Wechat、Kakao Talk、WhatsApp等，我很好奇詢問說Kakao Talk是什麼軟體，豪哥說別多問，按照上頭指示領取提款卡，去泰國銀行提款機領款，再依指示存入另一家銀行。他還交代說會隨時監看款項是否正確，不要動歪腦筋。」阿東口中說的豪哥，就是交派任務的「上級」。

「豪哥和我說，因為工作不滿一個月，酬勞就回台再算。我問萬一被逮會被關多久，豪哥說，最多兩年，而且不會被送中國大陸，因為騙的是泰國人。」

阿東有所不知，泰國政府已將詐騙罪的刑期提高到至少7年，以泰國民眾為犯罪對象的詐騙犯，雖不會被遣送到中國，但也不會遣返台灣，而是得在條件惡劣的泰國監獄服刑。在曼谷警局，阿東得知，如果遭到定罪，可能會被判10年以上徒刑。

「我現在也沒有辦法去思考什麼，就只能這樣，希望後面…，回到台灣後再重新開始吧！」

阿東的良心話：詐騙吃力不討好 踏實一點吧

阿東此刻無法規劃未來，但對於可能跟他當初同樣想法的同胞，他有些良心的建議。

「其實（詐騙）這種事情是吃力不討好，呼籲大家腳踏實地一點，不要想賺這種錢，真的也只有多出一點點而已，並沒有想像中的哪麼好。唉……，泰國這邊法律似乎是滿嚴的，跟台灣也不一樣，我雖然沒有在台灣做過這種事情，但感覺在泰國這邊，你又是個外國人，人生地不熟的，很恐怖，這裡真的很恐怖。」

阿東在曼谷警察局偵訊後，才知Kakao Talk是馬來西亞人常用的南韓通訊軟體，他的聯繫人在馬來西亞，不在泰國。阿東頓時覺得自己像個戲偶，為了賺取不應得的待遇，任人擺佈。

淚眼啜泣，阿東口中不時說著對不起家人，只盼最掛念的媽媽知道他平安，並且原諒他。他會將自己所知的全部告訴泰國警方，希望換取較輕刑期，早日回台，人生得以重新來過。