親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

德國「瘋狂房租」時代（上）：房客搶屋大作戰

跨國詐騙／涉詐騙泰國被捕 阿東：只盼媽媽知道我平安

2018-04-04 15:39中央社 曼谷4日專電

他坐在曼谷警察局的地板上低聲說：「希望未來回台後，再重新開始吧！」戴著手銬的阿東（化名）不時啜泣嘆息：「我現在……也沒有辦法思考什麼，如果媽媽看到新聞，唉……想跟她說『對不起』，知道我人在哪裡就好了。」

海外詐騙台嫌多低調 阿東開口盡是無奈

曼谷警察局三不五時會召開逮到台籍人士涉及詐騙案的記者會，被捕的嫌疑人臉上多掛著無奈與恐懼，但有的看來老練，他們通常不發一語。作為極少數駐曼谷的台灣記者之一，過去多次試著用家鄉的語言與這些在異國被捕的台灣人談話，但他們的反應通常是把頭垂得更低，避免與他人有目光接觸。

2月過農曆年前接到又有台灣詐騙犯被捕的訊息後，急忙趕到警局，希望在警方召開記者會前，有機會先見到嫌犯，除了採訪公事，也想知道他們背後的故事。

在曼谷分局一角見到擔任車手取款被逮捕，仍驚魂未定的阿東。34歲的他戴著手銬，坐在地上，臉上掛著黑框眼鏡，中等身材，樣貌清秀，他在接受中央社記者訪問時，顯得思緒分明。

阿東來自台南，人生第一次出國就去了遙遠的埃及，擔任詐騙集團機房人員，但無法適應也沒有業績，只好回到台灣，但先前的「朋友」又不時召喚，他在過年前決定去泰國試試，但不到一個星期，就被泰國警察逮捕。

從埃及到泰國 海外詐騙路難行

「我來泰國之前，就大概知道要做什麼，其實工作也沒有很輕鬆，因為對這裡不熟，要走整天的路，朋友還有交代不能一直待在同一個地方。」他說：「來到泰國一週左右，提領了30多萬泰銖（約合新台幣28萬元），不過一領到錢就要趕緊去存，我自己要去找到銀行存款，至於可以獲得多少酬勞，也不是很清楚。」

「因為當初講好是一個月10萬，但快要過年了，我沒有要做一個月，朋友就說回來再算，我原本打算今天做完就準備回台過年，現就只能認命了。」

收入不很穩定的阿東，在社群網站見到「月入10萬還有分紅」的徵人廣告時，內心想著待遇是原本薪水的4倍，非常心動。聯繫後，對方告知工作地點在海外，扭曲的詐騙結構將涉世未深的年輕人帶到了埃及。

「以自己的經歷找不到什麼好工作，之前做過很多事，在便利商店、遊藝場和飲料店都待過。」「後來去了埃及才知道是負責打電話詐騙中國大陸民眾，但自己的說話技巧欠佳，兩個星期下來，僅成功一件，且騙得金額不能和其他同夥所得的零頭相比，（最後）還是選擇回台灣。」

回台不久，對方又來電表示還缺人手。一個月後，來到曼谷，只負責提款再存款，不用動口，算是容易多了，他先答應對方只做兩週，待遇就以提款金額2％來計算。

集團騙術高明 提款高風險菜鳥來擔

「我手上有兩支手機，其中一隻是聯繫『豪哥』（化名）交付任務用的，使用的通訊軟體，除了Line之外，還有Wechat、Kakao Talk、WhatsApp等，我很好奇詢問說Kakao Talk是什麼軟體，豪哥說別多問，按照上頭指示領取提款卡，去泰國銀行提款機領款，再依指示存入另一家銀行。他還交代說會隨時監看款項是否正確，不要動歪腦筋。」阿東口中說的豪哥，就是交派任務的「上級」。

「豪哥和我說，因為工作不滿一個月，酬勞就回台再算。我問萬一被逮會被關多久，豪哥說，最多兩年，而且不會被送中國大陸，因為騙的是泰國人。」

阿東有所不知，泰國政府已將詐騙罪的刑期提高到至少7年，以泰國民眾為犯罪對象的詐騙犯，雖不會被遣送到中國，但也不會遣返台灣，而是得在條件惡劣的泰國監獄服刑。在曼谷警局，阿東得知，如果遭到定罪，可能會被判10年以上徒刑。

「我現在也沒有辦法去思考什麼，就只能這樣，希望後面…，回到台灣後再重新開始吧！」

阿東的良心話：詐騙吃力不討好 踏實一點吧

阿東此刻無法規劃未來，但對於可能跟他當初同樣想法的同胞，他有些良心的建議。

「其實（詐騙）這種事情是吃力不討好，呼籲大家腳踏實地一點，不要想賺這種錢，真的也只有多出一點點而已，並沒有想像中的哪麼好。唉……，泰國這邊法律似乎是滿嚴的，跟台灣也不一樣，我雖然沒有在台灣做過這種事情，但感覺在泰國這邊，你又是個外國人，人生地不熟的，很恐怖，這裡真的很恐怖。」

阿東在曼谷警察局偵訊後，才知Kakao Talk是馬來西亞人常用的南韓通訊軟體，他的聯繫人在馬來西亞，不在泰國。阿東頓時覺得自己像個戲偶，為了賺取不應得的待遇，任人擺佈。

淚眼啜泣，阿東口中不時說著對不起家人，只盼最掛念的媽媽知道他平安，並且原諒他。他會將自己所知的全部告訴泰國警方，希望換取較輕刑期，早日回台，人生得以重新來過。

泰國詐騙集團曼谷
喝咖啡、領現金，一起歡度「大人」的兒童節

相關新聞

淡水身障女唱「約定」激似周蕙 竟是大陸行乞賣藝集團

2018-04-04 14:03

週刊：小三小四提親子確認 曝辜振甫大女婿婚外生2子

2018-04-04 11:04

恐怖租車行！為討70萬 惡老闆把人打到近失聰

2018-04-04 10:08

菲遣78名詐犯到大陸 警政署：發函陸方表達立場

2018-04-04 14:00

台灣護照收購5千起跳 警破獲不法集團轉賣黑市

2018-04-04 15:40

歌聲美如周蕙？ 移民署查獲大陸丐幫街頭對嘴唱歌行騙

2018-04-04 15:23

78名台籍詐騙犯被遣送大陸 法務部：遺憾、嚴正抗議

2018-04-04 14:41

陸集團操控身障人士來台行乞賣藝 淡水模仿周蕙的是主嫌

2018-04-04 12:43

在菲涉詐騙 78台人今晨遭遣送大陸

2018-04-04 12:43

爭風吃醋相約談判 一言不合互毆2人被砍傷

2018-04-04 12:29

歹徒1拆搶1睡覺 白河警不費槍彈起出4槍75子彈

2018-04-04 10:51

殺父判無期 法官：母親過度保護

2018-04-04 00:37

爭風吃醋動肝火 火爆男持球棒毆打情敵

2018-04-03 20:59

離婚失業兒跟妻回越南 苦情男染毒台北轉運站被逮

2018-04-03 20:58

國道1號南下203公里 五車追撞事故嚴重回堵

2018-04-03 19:54

大陸漁船越界捕魚重罰180萬今驅離 船長：早知不要來

2018-04-03 17:47

影／昨搶超商失利今搶檳榔攤被逮 3民眾見義勇齊逮搶匪

2018-04-03 16:44

女兒未滿周歲就沒媽照顧 傷心夫離了印尼妻

2018-04-03 15:55

台北知名五星級飯店 女子廁所上吊亡

2018-04-03 15:07

高雄槍戰想起17年前往事 警政署長陳家欽探視遺孀

2018-04-03 14:51

夫砍傷妻再拿刀自砍 竟是妻開門惹他生氣

2018-04-03 14:26

攜槍為友助陣疑擦槍走火 安平槍擊犯嫌台中落網

2018-04-03 14:16

爆米花夾帶大麻花 闖海關遭航警查獲

2018-04-03 14:04

夫妻吵架夫砍傷妻再自殘 潑汽油被警制伏

2018-04-03 13:21

哇！深山躲這麼多通緝犯 和平警方一口氣逮5人

2018-04-03 12:50

爆米花夾藏大麻花 航警眼尖攔獲毒品

2018-04-03 12:24

不滿女友與異性同樂 醋男持刀行刺險要人命

2018-04-03 12:17

弒母化老妝盜領存款 和男友詐欺還扯川普

2018-04-03 10:51

母親溺愛 他撞死爸還問「什麼時候可以保釋？」

2018-04-03 19:48
看更多

熱門文章

月薪25K撞賓士 修車費嚇到他臉發白法官幫忙砍價

2018-04-03 17:13

週刊：小三小四提親子確認 曝辜振甫大女婿婚外生2子

2018-04-04 11:04

妻劈腿叫床聲20分鐘 被抓嗆夫：不都這樣嗎？

2018-04-03 16:11

管教過當！男童哭趴後車廂 母不甩踩油門遭人全記錄

2018-04-03 19:00

沒打方向燈1分鐘3罰單 違規駕駛嘆：遇殺手級檢舉魔人

2018-04-04 09:31

小孩路邊玩球釀車禍 家長嗆聲「去告那顆球」

2018-04-03 17:41

自爆孩子因此流掉 館長哽咽：老婆曾經很恨我

2018-04-03 21:01

「我要你肉體」辣護士招惹消防員 親密照挑釁元配

2018-04-03 16:12

新套房待半小時快窒息 他急搬離：根本毒氣室

2018-04-03 19:28

珊瑚礁魚黑夜殺手 恆春海巡隊逮4人

2018-04-03 16:12

母親溺愛 他撞死爸還問「什麼時候可以保釋？」

2018-04-03 19:48

這招逼退正義魔人？瞎掰名字也OK 彰化交通檢舉暴增3倍

2018-04-04 09:00

母女檔婚宴蟑螂 女兒：願賠償新人損失

2018-04-03 18:48

殺父判無期 法官：母親過度保護

2018-04-04 00:37

大熱天訓練爬行熱衰竭死亡 判國家賠償476萬

2018-04-03 19:06

「怎麼變胖了、我抱抱看」 爽完後要她去收驚

2018-04-03 19:07

酸網美律師外送茶遭訴 補教名師當庭道歉

2018-04-03 19:49

國道1號南下203公里 五車追撞事故嚴重回堵

2018-04-03 19:54

一元起標的賓士 卻因這原因賣不出去

2018-04-03 19:37

移工爛醉騎電動自行車 硬闖紅燈遭撞傷、移送法辦

2018-04-03 16:10

兒爬後車廂哭喊「下次不敢」 母慢駛「管教」

2018-04-03 23:45

來台接客數十人 泰女驗出愛滋

2018-04-04 00:45

少了關鍵手續 男離婚再娶美嬌娘空歡喜一場

2018-04-04 11:09

金門K-Bike系統遭破壞 竟是國中生練拳頭？

2018-04-03 16:45

恐怖租車行！為討70萬 惡老闆把人打到近失聰

2018-04-04 10:08

施振榮么女夫妻 互疑外遇

2018-04-04 00:51

影／同行友人安撫不了 醉男突譙警遭過肩摔

2018-04-04 12:26

日系豪車男狂瞄特警還違停 警：不盤查對不起自己

2018-04-04 10:24

檢舉達人抽獎出陰招 中iPad mini被檢舉法辦

2018-04-03 22:42

老鴇堅稱「純按摩」 LINE卻叫小姐「服務好一點」

2018-04-03 18:09

保母粗暴對待8月大女嬰 彰化社會處：會再輔導

2018-04-04 14:08

歹徒1拆搶1睡覺 白河警不費槍彈起出4槍75子彈

2018-04-04 10:51

興航墜基隆河 家屬獲賠一三三○萬

2018-04-03 23:36

環島摔車 男大生遭曳引車輾死

2018-04-04 00:10

淡水身障女唱「約定」激似周蕙 竟是大陸行乞賣藝集團

2018-04-04 14:03

走蘇花騎士超車不慎自摔遭輾 行車紀錄器曝光！

2018-04-03 19:05

日月潭船屋又來了 3人被訴

2018-04-03 20:25

大陸漁船越界捕魚重罰180萬今驅離 船長：早知不要來

2018-04-03 17:47

離婚失業兒跟妻回越南 苦情男染毒台北轉運站被逮

2018-04-03 20:58

台北市歸綏街民宅大火 一男子灼傷送醫

2018-04-04 10:26
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top