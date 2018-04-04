殺父判無期 法官：母親過度保護

2018-04-04 00:37 聯合報 記者 聯合報 記者 林孟潔 ／台北報導



孫姓男子去年和父親吵架後開車撞死父親，合議庭認定，孫自小家庭教養功能不足，管教方式失當，使他習慣以不成熟的激烈情緒表達方式解決問題，並依附在母親過度保護當中。士林地方法院昨天依殺害直系血親尊親屬罪判無期徒刑，可上訴。 孫姓男子被控殺父，一審被判無期徒刑。 本報資料照片 分享 facebook

從案發後被羈押至今的孫昨天聽判時，先是在法庭上喃喃自語「我媽媽怎麼沒來」，聽到被判無期徒刑，他反問法官「判無期徒刑，我什麼時候可以保釋」、「為什麼不能判十五或廿年」。

廿五歲的孫長期在大陸念書，去年二月返台，隔月和六十一歲父親開車去訪友，兩人在車上因穿著意見不合大吵一架，父親遭他毆打後負氣下車；孫駕駛父親賓士車，見父親在路邊行走，從後方撞擊父親。

判決指出，經醫院精神鑑定，孫在十三歲即出現幻聽、妄想等症狀，被醫師診斷為思覺失調症，但他和母親缺乏病識感，沒有持續追蹤治療，他也拒絕服藥。

法官認為，本案無法忽略家庭、教育及社會等成因，雖認孫有思覺失調症，犯案時辨識行為能力較常人低，但他開庭時對問題避重就輕，過度關心自己在看守所生活、最終口頭道歉流於形式，難認有悔意。

合議庭審酌，孫母對兒子的生活、教育採放任態度，僅滿足孫的物慾，過度溺愛，其精神疾病及偏差的價值觀，難以藉回歸家庭而獲改善。