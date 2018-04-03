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管教過當！男童哭趴後車廂 母不甩踩油門遭全記錄

母親溺愛 他撞死爸還問「什麼時候可以保釋？」

2018-04-03 19:48聯合報 記者林孟潔╱即時報導

新北市孫姓男子去年和父親吵架，竟開賓士車從後方撞死父親，士林地方法院今天宣判，認為孫罹患思覺失調症，因被父親責罵觸發妄想症狀，難以控制憤恨情緒，但他犯後態度不佳，法官依殺害直系血親尊親屬罪判無期徒刑。

孫長期在大陸念書，去年2月返台，隔月和61歲父親開車去探訪友人，兩人在車上因穿著大吵一架，父親遭他毆打後負氣下車，他接手駕駛，見父親在路邊行走，心中餘怒未消，竟駕車從後方撞擊父親，導致父親傷重身亡。孫案發後羈押至今，被檢方依殺害直系血親尊親屬罪嫌起訴。

判決指出，經精神鑑定，孫2004年出現幻聽、妄想等症狀，被診斷為思覺失調症，但他和母親缺乏病識感，沒有持續追蹤治療，他也拒絕服藥，案發當時因和父親發生口角，觸發他對父親嚴厲管教的不滿，且他長期妄想被父親暴力對待，也幻想父親多次帶女人回家發生性行為，導致他開車撞死父親。

法官認為，他辨識行為能力較常人低，但他開庭時對問題避重就輕，要求調查和案情無關的問題，過度關心自己在看守所的生活、最終刑度，才口頭表達道歉，但流於形式，難以認定有悔意。

另外，孫的母親對於他的生活、教育採放任態度，僅滿足孫的物慾，過度溺愛，難以認定孫的偏差價值觀、精神疾病能得以改善。法院認為，因孫患有思覺失調症，犯案時受疾病影響，依刑法第19條減刑，但考量他犯後態度，仍依殺害直系血親尊親屬罪，判無期徒刑。

孫今天到庭聽判，喃喃自語「我嬤嬤怎麼沒來」，最後得知自己被判無期徒刑，他反問法官「判無期徒刑，我什麼時候可以保釋」、「為什麼不能判15或20年」。

孫姓男子。圖／報系資料照
孫姓男子。圖／報系資料照
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思覺失調症性行為
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