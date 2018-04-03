甕中捉鱉？毒品通緝犯鎖車內 警擊窗逮人

2018-04-03 10:24 聯合報 記者 聯合報 記者 林保光 ╱即時報導



高雄市警局保大特勤中隊員警昨天晚間追查可疑車輛，由李姓男子駕駛的轎車立即轉入路邊，員警上前要求他下車受檢，李卻反鎖車內，與警方僵持半個多小時，警方持破窗警棍猛擊前擋風玻璃，李才下車就擒。警方在他車上查獲安非他命，並發現他涉4案被通緝。

警方表示，昨晚9點45分許，高雄市保大特勤中隊員警在高雄市市三民區大順路與九如路口，發現李姓男子（37歲）的轎車，李見警車靠近，馬上轉入路邊汽車百貨停車場，員警直覺可疑，上前盤查他，但儘管員警在車旁一再叫喊他下車，並開警車蜂鳴器示意下車，但李反鎖車門就是不下車，還在車上打電話。

雙方在車內外僵持半個多小時，待支援警力趕抵，強勢破窗，車窗尚未擊破，李姓男子嚇得開門，才被員警拉出車外制伏。警方在右前座置物箱內，搜出2包安非他命，重70.1公克，逮捕他查辦。

警方調查，李姓男子涉及毒品、傷害等4案，分別自去年2月到今年3月30分，經桃園地檢署發布通緝，其中去年3月30日涉毒品案經桃檢發布通緝的案件，他因涉多次販毒案，一罪一罰，併案共判刑28年10月。