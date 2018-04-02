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諾貝爾得主也造假！醫界：國際對台灣論文打大問號

影／異想天開假冒刑警劫嫖客 亮小刀太遜遭識破被逮

2018-04-02 11:36聯合報 記者周宗禎╱即時報導

台南市22歲王姓男子異想天開，見電影中嫖客都很怕警察，發現台南火車站附近大樓的「應召工作室」沒人圍事，竟假冒刑警臨檢，取走嫖客身上現金及手機、金項鍊等財物，因現金太少強迫謝姓嫖客去提款不成竟亮刀恐嚇，謝男認為真刑警都帶手槍，不會遜到拿小刀當武器，決定反抗，兩人扭打引來大樓管理員與超商店員注意協助報警逮人。

王嫌起先還否認犯案、自稱是「行俠仗義」，台南市警五分局員警調閱監視畫面戳破謊言，依詐欺、恐嚇取財及傷害罪嫌移送台南地檢署偵案。警方隨後找到涉嫌賣淫的泰籍女子，詢問後將泰女及謝姓嫖客依違反社維法裁罰，泰女送移民署收容。

五分局北門派出所所長何世宸指出，前天接獲轄區成功路2號國賓大樓超商報案有人扭打，到場謝姓男子表示遭「假刑警」持刀恐嚇搶劫，將兩人帶回派出所調查，發現沒有前科的王嫌假冒刑警。

警方調查，謝姓被害人透過Line找援交，前往大樓房間與26歲泰籍女子相約50分鐘2800元性交易，結束要離開時突然王嫌現身自稱刑警，卻是要求謝交出手機、金項鍊及現金等財物。

不過王嫌見謝只拿出280元嫌太少，自稱要帶他到派出所，將人帶到大樓樓梯間突然拿刀恐嚇，被害人懷疑對方假冒警察，隨即搶奪刀子與嫌犯拉扯，爭吵聲引來大樓管理員及超商店員注意報警，王嫌起先否認犯行，經警方出示大樓附近監視影像才自稱缺錢花用挺而走險。

王姓男子（右後）異想天開假冒刑警，在嫖客要離開時攔截帶走。圖／翻攝監視畫面
王姓男子（右後）異想天開假冒刑警，在嫖客要離開時攔截帶走。圖／翻攝監視畫面
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王姓男子異想天開假冒刑警洗劫嫖客，卻因亮出巴掌大小刀恐嚇，武器太遜遭識破。圖／翻...
王姓男子異想天開假冒刑警洗劫嫖客，卻因亮出巴掌大小刀恐嚇，武器太遜遭識破。圖／翻攝監視畫面
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王姓男子（右）異想天開假冒刑警，在嫖客要離開時攔截帶走。圖／翻攝監視畫面
王姓男子（右）異想天開假冒刑警，在嫖客要離開時攔截帶走。圖／翻攝監視畫面
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恐嚇警察

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