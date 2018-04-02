冒充警察洗劫泰籍賣淫女 最後真進了警局

2018-04-02 02:19 聯合報 記者 聯合報 記者 曹馥年 ╱即時報導



台南王姓男子與到台灣賣淫的泰籍女子「艾莉絲（化名）」性交易，得知對方下榻飯店，上月31日竟涉嫌帶著小刀假冒刑警，欲洗劫艾莉絲與上門交易的謝姓男客。艾莉絲未透漏錢財藏放位置，謝交出金項鍊後，見王繼續亮刀威嚇，恐懼轉為怒火與王搏鬥，並將他壓制報警。王在警詢後，被依詐欺、恐嚇取財罪嫌移送台南地檢署，複訊後交保。

政府拚新南向，前年8月試行對泰國免簽，吸引不少泰國籍女子到應召業競爭相對較小的台灣賣淫。在遊藝場工作的王姓男子（23歲，無前科）上月初與艾莉絲交易，得知應召業者會為小姐安排飯店房間作為「工作室」，且無人在旁保護小姐安危。他心生歹念，記下小姐房號，31日凌晨帶著一把小刀返回該間飯店，準備在艾莉絲結束一天生意後行搶。此時正好20多歲謝姓男客上門交易，他遂躲在艾莉絲門外等待時機。

「以為被仙人跳！」謝指出，他完事開門，看到王站在門口，嚇一大跳。王自稱是台南市警二分局刑警，將他拉進房裡，先搶走他與艾莉絲的手機，又向艾莉絲要錢。艾莉絲顧左右而言他，王將目標轉移到他身上，警告他若不想把事鬧大，就跟著他走。

謝表示，兩人下樓時看到他等在樓下的友人，王威嚇「不想被視為共犯，就趕快離開」，打發他朋友後，又要求他交出身上錢財與金項鍊，並要求他去領款，他推稱沒錢。

王假意撥電話給分局要求「派車」，還押著謝繞著飯店1個多小時「看現場」。他最後將謝押到飯店樓梯間，亮刀指著謝的鼻尖，要求謝等他走了之後才能離開。此時謝的恐懼轉為怒火爆發，跳起與王搏鬥，最後逆轉勝將刀奪下，將王壓制並大喊救命。巡邏路過的飯店保全趕緊上前，將王押到1樓報案。