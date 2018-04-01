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竹縣新埔車禍 1人命危、2人輕傷

2018-04-01 18:30聯合報 記者張雅婷╱即時報導

新竹縣新埔鎮竹115線26.5公里(九芎湖往楊梅方向)，今天下午4時許有一輛自小客車與一輛遊覽車相撞，竹縣消防局獲報後立即派遣人車趕往現場，趕抵後發現傷者3名，其中1位男性年約60歲外科OHCA，由救護車緊急送往東元醫院，另2名為輕傷，意識清楚，生命徵象穩定，詳細車禍原因警方正在調查中。

新竹縣新埔鎮竹115線26.5公里發生車禍事故，造成1人ohca、2人輕傷。圖／...
新竹縣新埔鎮竹115線26.5公里發生車禍事故，造成1人ohca、2人輕傷。圖／竹縣消防局提供
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新竹縣新埔鎮竹115線26.5公里發生車禍事故，造成1人ohca、2人輕傷。圖／...
新竹縣新埔鎮竹115線26.5公里發生車禍事故，造成1人ohca、2人輕傷。圖／竹縣消防局提供
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新竹縣新埔鎮竹115線26.5公里發生車禍事故，造成1人ohca、2人輕傷。圖／...
新竹縣新埔鎮竹115線26.5公里發生車禍事故，造成1人ohca、2人輕傷。圖／竹縣消防局提供
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救護車車禍

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