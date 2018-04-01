親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

獨派頻丟鞋抗議 柯文哲：法律都不遵守 這國家爛掉了

在蘋果任職的台裔工程師 啟動自駕功能在加州車禍身亡

影／民宅鐵門無故位移10公分 原來女騎士撞後不理落跑

2018-04-01 11:29聯合報 記者游振昇╱即時報導

台中劉姓男人家的鐵門無故被撬離原位10公分，他發現後很擔心，以為大門被闖空門，台中警方調出路口監視器畫面，查出原來是鄰居新手女騎士騎車撞的。

劉姓男子日前緊張的到台中市第二分局永興派出所報案，說他家大門遭到毀損，民宅的鐵門門框竟然與牆壁分離，出現近10公分的縫隙。

劉表示，自己前一天整天都不在家，當深夜返家時才赫然發現鐵門門框竟然移位了。因時間已晚，找不到修繕的匠師，所以劉民只能膽戰心驚的過了一夜，隔天中午馬上向警方報案並修繕工匠修復。

他想到家中大門突然位移，讓劉民不斷假想各種可能的狀況，還好屋內沒有被翻動的跡象，但仍然讓他心中忐忑不安，一旁的工匠也不斷對劉民熱心的分享過往經驗，最後甚至猜測是否遭偷竊未果。

永興派出所員警調閱現場監視器畫面，終於還原真相，原來是對門鄰居騎機車時不慎失控，直接衝向劉家大門，撞上鐵門後機車也倒了。

畫面中，騎機車的是一位身穿短裙的小姐，她十分費力的將車牽起後左看看、右看看，發現機車還能騎，便直接騎車離去。真相讓警方頗為意外，猜測機車騎士應是不小心，但因為劉的鐵門損毀嚴重，警員陳倚文仍希望通知機車騎士前來說明案情。

由車主聯繫到肇事機車女騎士；該名20歲的吳姓女騎士向警方表示，當天是向友人借機車搬家，對車況不熟，因沒查覺機車龍頭鎖死又直催油門，致使機車失控直接衝進對面鄰居的門，自己也跌了一大跤，因為急著搬家所以沒有多注意，未料， 竟將鄰居鐵門撞得整個移位「走山」，讓鄰居虛驚一場。

被害人報案說，家的鐵門移位10公分，警方調查監視器畫面查出原因。記者游振昇/翻攝
被害人報案說，家的鐵門移位10公分，警方調查監視器畫面查出原因。記者游振昇/翻攝
分享
被害人報案說，家的鐵門移位10公分，警方調查監視器畫面查出原因。記者游振昇/翻攝
被害人報案說，家的鐵門移位10公分，警方調查監視器畫面查出原因。記者游振昇/翻攝
分享

相關新聞

影／國道聯結車失控自撞護欄 險追撞員警和紅斑馬

2018-03-31 22:13

影／高職生在校小碰觸竟揪眾打架 警帶回19少年送法辦

2018-04-01 09:38

影／父親送的腳踏車失竊 男大生找了半年竟從眼前過

2018-04-01 11:22

影／不滿酒量被友人看輕 酒醉男怒砸路旁停車

2018-04-01 11:00

十萬火急打110跟119卻沒訊號 你還可以撥這支

2018-04-01 11:00

保七東港查扣保育八哥 人鳥分離好不捨

2018-04-01 10:49

影／老舊平房延燒3樓透天厝 靠它拯救一家人

2018-04-01 09:46

毒犯雙腳抖 怪195男警長太高讓他壓力大

2018-04-01 09:46

新店平房凌晨陷入火海 獨居男子送醫恢復生命跡象

2018-04-01 08:20

鋼板插進大客車，駕駛急閃…

2018-04-01 01:09

重機撞中央護欄 騎士當場腰斬

2018-04-01 01:09

驚悚！命大！吊掛鋼板竟破窗插入客運駕駛座

2018-03-31 20:13

毒蟲缺錢花用 涉嫌偷取店家前原木木桌遭法辦

2018-03-31 19:15

通緝犯摩鐵為家 警查獲槍毒還有土製爆裂物

2018-03-31 18:28

陸客遊覽車和貨車擦撞 台灣導遊和2駕駛受傷

2018-03-31 18:25

影／女子BMW車內燒炭視訊話別 警方即刻救援

2018-03-31 17:19

電視劇組拍片茅草屋起火 3印、馬籍臨演燒傷送醫

2018-03-31 17:11

北市成立義勇特種工作隊 專責捕蜂抓蛇

2018-03-31 17:01

他搶我女友！醉男逼車逼進派出所 結果被逮了

2018-03-31 16:30

台86重機車禍 男被「腰斬」上下半身分離17公尺

2018-03-31 16:29

影／停紅燈被追撞「好衰」 撞車阿伯：酒太強！

2018-03-31 16:25

清明連假萬金石遊客加掃墓恐塞爆 警啟動交管

2018-03-31 16:16

影／女童突然無呼吸心跳 波麗士助送醫救命

2018-03-31 15:25

把救護車當計程車 濫用行為花蓮將收費

2018-03-31 15:22

影／上百公斤紅牌重機發不動 暖警奮力推回民眾家

2018-03-31 14:27

10個月大男嬰休克 警車「八百里加急」協助送醫

2018-03-31 14:16

自強號高雄民族路橋下撞工人 送醫不治

2018-03-31 13:25

金門的百慕達？半年內第二艘陸船擱淺北碇

2018-03-31 13:14

自強號高雄民族路橋下撞工人 送醫不治

2018-03-31 13:13

機車違規超車 迎面撞上小黃摔飛命危

2018-03-31 13:00

男購毒返家遇警心虛 拋毒至貨車車斗仍被逮

2018-03-31 12:42

高雄自強號死傷事故排除 已恢復正常行車

2018-03-31 12:22

桃園永安漁港海巡員 打撈到協尋老人遺體

2018-03-31 12:01

台科大餐廳失火 排油煙管竄濃煙

2018-03-31 11:22

台鐵鳳山高雄段自強號死傷事故 影響4列次

2018-03-31 11:12

影╱台中警逮馬國詐騙車手 打詐專案行動績效領先

2018-03-31 09:45

好心收留竟引賊入室 姪偷錢被逮叔叔搖頭

2018-03-31 09:44

24歲媽寶偷媽23萬和朋友分享 媽氣炸收溺愛提告

2018-03-31 09:26

影／婦接假警電話求助真警 果然是詐騙

2018-03-31 09:13
看更多

熱門文章

台86重機車禍 男被「腰斬」上下半身分離17公尺

2018-03-31 16:29

影／破獲2公噸17億元毒品原料 從大陸夾藏機具闖關

2018-03-31 11:49

小三薄紗裡什麼也沒穿 精明妻開車400公里抓姦

2018-03-31 19:44

74歲嬤級流鶯賺皮肉錢 他付1千元完事後又搶走

2018-03-31 22:09

國小主任與人妻泡湯 遭教師妻抓姦簽下550萬元本票

2018-04-01 09:53

不孝男開車撞父未遂 竟說「撞死你就有200萬」

2018-03-31 20:46

男子迷上俏鄰居相約出遊 妻子怒告鄰居獲賠6萬元

2018-03-31 19:41

桃園永安漁港海巡員 打撈到協尋老人遺體

2018-03-31 12:01

自強號高雄民族路橋下撞工人 送醫不治

2018-03-31 13:13

驚悚！命大！吊掛鋼板竟破窗插入客運駕駛座

2018-03-31 20:13

10個月大男嬰休克 警車「八百里加急」協助送醫

2018-03-31 14:16

基隆腹部中刀男救回一命 他點頭表明水果刀是自己插的

2018-03-31 19:35

「幫派禮儀很重要」 詐團哭笑不得的激勵手札

2018-03-31 20:56

19歲水電工與女友分手 江子翠河濱公園燒炭亡

2018-04-01 08:26

和小三隔衣摩擦性器官 腥夫瞎答：僅精神出軌

2018-03-31 19:42

機車違規超車 迎面撞上小黃摔飛命危

2018-03-31 13:00

外遇嗆妻「來抓啊」 他賠了一間房

2018-03-31 23:43

新店平房凌晨陷入火海 獨居男子送醫恢復生命跡象

2018-04-01 08:20

金門的百慕達？半年內第二艘陸船擱淺北碇

2018-03-31 13:14

恐怖情人不甘分手 教唆員工暗夜縱火

2018-03-31 16:19

陸客遊覽車和貨車擦撞 台灣導遊和2駕駛受傷

2018-03-31 18:25

影／國道聯結車失控自撞護欄 險追撞員警和紅斑馬

2018-03-31 22:13

影／女子BMW車內燒炭視訊話別 警方即刻救援

2018-03-31 17:19

涉資助北韓 法務部對張永源祭金融制裁

2018-03-31 17:14

路檢瞄到刀所長怒斥 眾人招了起出手槍防彈背心

2018-03-31 15:27

影／女童突然無呼吸心跳 波麗士助送醫救命

2018-03-31 15:25

1111人力銀行個資遭洩 電商個資也不保

2018-03-31 12:24

破獲大陸走私毒品市價逾17億 海關連立3大功

2018-04-01 01:09

阿兜仔騙熟女400萬 判決書警語：愛著卡慘死

2018-03-31 16:47

影／老舊平房延燒3樓透天厝 靠它拯救一家人

2018-04-01 09:46

大膽男試槍對空開槍 竟射破醫院玻璃

2018-03-31 15:39

影／國民法官選任劇場 台南地院力邀民眾互動體驗

2018-03-31 14:13

電視劇組拍片茅草屋起火 3印、馬籍臨演燒傷送醫

2018-03-31 17:11

「沒見過媽媽」父又過世 姑姑願幫忙養遺孤

2018-03-31 12:01

他搶我女友！醉男逼車逼進派出所 結果被逮了

2018-03-31 16:30

寧夏夜市廚師染毒 遇上特警盤檢大喊：要止腰痛！

2018-03-31 16:58

重機撞中央護欄 騎士當場腰斬

2018-04-01 01:09

清明連假起北宜科技執法 車牌辨識抓違規

2018-03-31 15:23

高雄自強號死傷事故排除 已恢復正常行車

2018-03-31 12:22

吸毒恍神 竟割選舉宣傳布條嘗快感

2018-03-31 19:19
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top