影／民宅鐵門無故位移10公分 原來女騎士撞後不理落跑

2018-04-01 11:29 聯合報 記者 聯合報 記者 游振昇 ╱即時報導



台中劉姓男人家的鐵門無故被撬離原位10公分，他發現後很擔心，以為大門被闖空門，台中警方調出路口監視器畫面，查出原來是鄰居新手女騎士騎車撞的。

劉姓男子日前緊張的到台中市第二分局永興派出所報案，說他家大門遭到毀損，民宅的鐵門門框竟然與牆壁分離，出現近10公分的縫隙。

劉表示，自己前一天整天都不在家，當深夜返家時才赫然發現鐵門門框竟然移位了。因時間已晚，找不到修繕的匠師，所以劉民只能膽戰心驚的過了一夜，隔天中午馬上向警方報案並修繕工匠修復。

他想到家中大門突然位移，讓劉民不斷假想各種可能的狀況，還好屋內沒有被翻動的跡象，但仍然讓他心中忐忑不安，一旁的工匠也不斷對劉民熱心的分享過往經驗，最後甚至猜測是否遭偷竊未果。

永興派出所員警調閱現場監視器畫面，終於還原真相，原來是對門鄰居騎機車時不慎失控，直接衝向劉家大門，撞上鐵門後機車也倒了。

畫面中，騎機車的是一位身穿短裙的小姐，她十分費力的將車牽起後左看看、右看看，發現機車還能騎，便直接騎車離去。真相讓警方頗為意外，猜測機車騎士應是不小心，但因為劉的鐵門損毀嚴重，警員陳倚文仍希望通知機車騎士前來說明案情。