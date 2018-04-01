影／民宅鐵門無故位移10公分 原來女騎士撞後不理落跑
台中劉姓男人家的鐵門無故被撬離原位10公分，他發現後很擔心，以為大門被闖空門，台中警方調出路口監視器畫面，查出原來是鄰居新手女騎士騎車撞的。
劉姓男子日前緊張的到台中市第二分局永興派出所報案，說他家大門遭到毀損，民宅的鐵門門框竟然與牆壁分離，出現近10公分的縫隙。
劉表示，自己前一天整天都不在家，當深夜返家時才赫然發現鐵門門框竟然移位了。因時間已晚，找不到修繕的匠師，所以劉民只能膽戰心驚的過了一夜，隔天中午馬上向警方報案並修繕工匠修復。
他想到家中大門突然位移，讓劉民不斷假想各種可能的狀況，還好屋內沒有被翻動的跡象，但仍然讓他心中忐忑不安，一旁的工匠也不斷對劉民熱心的分享過往經驗，最後甚至猜測是否遭偷竊未果。
永興派出所員警調閱現場監視器畫面，終於還原真相，原來是對門鄰居騎機車時不慎失控，直接衝向劉家大門，撞上鐵門後機車也倒了。
畫面中，騎機車的是一位身穿短裙的小姐，她十分費力的將車牽起後左看看、右看看，發現機車還能騎，便直接騎車離去。真相讓警方頗為意外，猜測機車騎士應是不小心，但因為劉的鐵門損毀嚴重，警員陳倚文仍希望通知機車騎士前來說明案情。
由車主聯繫到肇事機車女騎士；該名20歲的吳姓女騎士向警方表示，當天是向友人借機車搬家，對車況不熟，因沒查覺機車龍頭鎖死又直催油門，致使機車失控直接衝進對面鄰居的門，自己也跌了一大跤，因為急著搬家所以沒有多注意，未料， 竟將鄰居鐵門撞得整個移位「走山」，讓鄰居虛驚一場。
留言