親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

破獲大陸走私毒品市價逾17億 海關連立3大功

2018-04-01 01:09聯合報 記者游明煌／基隆市報導

檢警調連續破獲大陸毒品闖關。 記者游明煌／攝影
檢警調連續破獲大陸毒品闖關。 記者游明煌／攝影
分享

販毒集團疑以「化整為零」的方式，從大陸報關進口，將毒品夾藏在大型機具中，利用多層金屬阻絕封死，仍逃不過查緝人員、精密儀器及緝毒犬。執法單位聯手連破三起毒品走私案，截獲逾兩公噸毒品及製毒原料，市價超過十七億，共逮捕五人送辦均收押，持續追查幕後集團。

調查局指出，販毒集團覬覦Ｋ他命毒品在國內價錢高昂，有暴利可圖，春節前、後，陸續有毒梟利用海運貨櫃方式，先將毒品分別夾藏在橡膠捏合機具、茶葉烘乾機、色母綜合混練機等大型機具闖關。

夾藏毒品的機具都用金屬重重阻隔封死。 記者游明煌／攝影
夾藏毒品的機具都用金屬重重阻隔封死。 記者游明煌／攝影
分享

調查局結合關務署基隆關，會同海巡署基隆查緝隊、新北和基隆憲兵隊、基隆港務警察總隊、新北市汐止分局及移民署基隆專勤隊組成聯軍，由基隆地檢署三名檢察官指揮偵辦，連破三起這類走私毒品及製毒原料案件，共查扣Ｋ他命兩百四十公斤，市價二點四億元；另有製毒原料鹽酸羥亞胺一千八百八十四公斤，若製成Ｋ他命、估計市價約十五億元。

專案小組一月廿五日查獲從大陸進口的矽橡膠捏合機，夾藏Ｋ他命兩百四十公斤，並在桃園蘆竹區逮捕收貨李姓男子。

二月一日自大陸進口的隧道茶葉烘乾機，基隆關過濾艙單察覺有異，待貨物抵達基隆港時註檢Ｘ光機儀檢，經破壞檢查，發現毒梟在烘乾機內中空處，以三層金屬夾層混合棉絮企圖躲避查緝，撬開後發現滿是鹽酸羥亞胺，共計七百四十七公斤；經跟監貨櫃送至桃園蘆竹，車手取貨簽收時，幹員當場逮捕三名男子。

二月五日則有五台色母綜合混練機，經Ｘ光機檢驗出現可疑影像，緝毒犬嗅到毒品反應，經堆高機架高混練機，發現底部有密窩，開挖洞口搜出共夾藏鹽酸羥亞胺一千一百卅七公斤，循線在桃園龍潭倉庫逮捕一名收貨男子。

調查局長蔡清祥昨在記者會表示，能連破三毒品案首功是基隆關人員的細心，發現異狀後適時通報調查局。關稅署長廖超祥說，從機具破壞的程度，可看到查緝的困難度，主要靠查緝人員的專業和精密儀器協助。

毒品販毒走私

相關新聞

不孝男開車撞父未遂 竟說「撞死你就有200萬」

2018-03-31 20:46

「幫派禮儀很重要」 詐團哭笑不得的激勵手札

2018-03-31 20:56

寧夏夜市廚師染毒 遇上特警盤檢大喊：要止腰痛！

2018-03-31 16:58

天道盟詐團招車手 痛毆防逃脫

2018-04-01 01:09

詐團在網遊利誘 大馬人來台當車手

2018-04-01 01:09

保七警啟動圈存機制 成功救回老夫妻28萬養老金

2018-03-31 20:25

基隆腹部中刀男救回一命 他點頭表明水果刀是自己插的

2018-03-31 19:35

吸毒恍神 竟割選舉宣傳布條嘗快感

2018-03-31 19:19

恐怖情人不甘分手 教唆員工暗夜縱火

2018-03-31 16:19

大膽男試槍對空開槍 竟射破醫院玻璃

2018-03-31 15:39

路檢瞄到刀所長怒斥 眾人招了起出手槍防彈背心

2018-03-31 15:27

清明連假起北宜科技執法 車牌辨識抓違規

2018-03-31 15:23

影／破獲2公噸17億元毒品原料 從大陸夾藏機具闖關

2018-03-31 11:49

影／男挺友開錯槍 逃亡走投無路帶槍投案

2018-03-31 11:24

高市果菜運銷公司電腦遭駭 付4萬3才解碼

2018-03-31 10:09

看完夜景連超2車招惡煞 4人被攔車圍毆

2018-03-31 09:26

嫌太吵…21歲狠心爹 拗斷嬰手腳

2018-03-30 23:47
看更多

熱門文章

台86重機車禍 男被「腰斬」上下半身分離17公尺

2018-03-31 16:29

影／破獲2公噸17億元毒品原料 從大陸夾藏機具闖關

2018-03-31 11:49

小三薄紗裡什麼也沒穿 精明妻開車400公里抓姦

2018-03-31 19:44

送小孩出國=不愛台灣？網友酸：留在台灣才是不愛小孩

2018-03-31 11:34

獨／前法官買賣北韓煤礦案 調查局破天荒鑑定煤礦DNA

2018-03-31 10:10

「下次妳要提醒我戴套子」 人妻與小王對話露餡了

2018-03-31 10:45

不孝男開車撞父未遂 竟說「撞死你就有200萬」

2018-03-31 20:46

影／男挺友開錯槍 逃亡走投無路帶槍投案

2018-03-31 11:24

桃園永安漁港海巡員 打撈到協尋老人遺體

2018-03-31 12:01

男子迷上俏鄰居相約出遊 妻子怒告鄰居獲賠6萬元

2018-03-31 19:41

自強號高雄民族路橋下撞工人 送醫不治

2018-03-31 13:13

74歲嬤級流鶯賺皮肉錢 他付1千元完事後又搶走

2018-03-31 22:09

驚悚！命大！吊掛鋼板竟破窗插入客運駕駛座

2018-03-31 20:13

台科大餐廳失火 排油煙管竄濃煙

2018-03-31 11:22

10個月大男嬰休克 警車「八百里加急」協助送醫

2018-03-31 14:16

機車違規超車 迎面撞上小黃摔飛命危

2018-03-31 13:00

基隆腹部中刀男救回一命 他點頭表明水果刀是自己插的

2018-03-31 19:35

24歲媽寶偷媽23萬和朋友分享 媽氣炸收溺愛提告

2018-03-31 09:26

台鐵鳳山高雄段自強號死傷事故 影響4列次

2018-03-31 11:12

影╱台中警逮馬國詐騙車手 打詐專案行動績效領先

2018-03-31 09:45

金門的百慕達？半年內第二艘陸船擱淺北碇

2018-03-31 13:14

「幫派禮儀很重要」 詐團哭笑不得的激勵手札

2018-03-31 20:56

中油林園廠燃燒塔突排放濃煙及大火 高市先罰100萬

2018-03-31 11:23

陸客遊覽車和貨車擦撞 台灣導遊和2駕駛受傷

2018-03-31 18:25

高市果菜運銷公司電腦遭駭 付4萬3才解碼

2018-03-31 10:09

教女學生游泳竟伸鹹豬手 大學退休職員被判刑

2018-03-31 09:44

影／女子BMW車內燒炭視訊話別 警方即刻救援

2018-03-31 17:19

和小三隔衣摩擦性器官 腥夫瞎答：僅精神出軌

2018-03-31 19:42

1111人力銀行個資遭洩 電商個資也不保

2018-03-31 12:24

路檢瞄到刀所長怒斥 眾人招了起出手槍防彈背心

2018-03-31 15:27

影／女童突然無呼吸心跳 波麗士助送醫救命

2018-03-31 15:25

恐怖情人不甘分手 教唆員工暗夜縱火

2018-03-31 16:19

涉資助北韓 法務部對張永源祭金融制裁

2018-03-31 17:14

看完夜景連超2車招惡煞 4人被攔車圍毆

2018-03-31 09:26

好心收留竟引賊入室 姪偷錢被逮叔叔搖頭

2018-03-31 09:44

影／國道聯結車失控自撞護欄 險追撞員警和紅斑馬

2018-03-31 22:13

大膽男試槍對空開槍 竟射破醫院玻璃

2018-03-31 15:39

阿兜仔騙熟女400萬 判決書警語：愛著卡慘死

2018-03-31 16:47

「婚禮蟑螂」借錢不還被抓 檢方訊後請回

2018-03-31 09:25

電視劇組拍片茅草屋起火 3印、馬籍臨演燒傷送醫

2018-03-31 17:11
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top