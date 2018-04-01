破獲大陸走私毒品市價逾17億 海關連立3大功

2018-04-01 01:09 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ／基隆市報導



檢警調連續破獲大陸毒品闖關。 記者游明煌／攝影 分享 facebook

販毒集團疑以「化整為零」的方式，從大陸報關進口，將毒品夾藏在大型機具中，利用多層金屬阻絕封死，仍逃不過查緝人員、精密儀器及緝毒犬。執法單位聯手連破三起毒品走私案，截獲逾兩公噸毒品及製毒原料，市價超過十七億，共逮捕五人送辦均收押，持續追查幕後集團。

調查局指出，販毒集團覬覦Ｋ他命毒品在國內價錢高昂，有暴利可圖，春節前、後，陸續有毒梟利用海運貨櫃方式，先將毒品分別夾藏在橡膠捏合機具、茶葉烘乾機、色母綜合混練機等大型機具闖關。

夾藏毒品的機具都用金屬重重阻隔封死。 記者游明煌／攝影 分享 facebook

調查局結合關務署基隆關，會同海巡署基隆查緝隊、新北和基隆憲兵隊、基隆港務警察總隊、新北市汐止分局及移民署基隆專勤隊組成聯軍，由基隆地檢署三名檢察官指揮偵辦，連破三起這類走私毒品及製毒原料案件，共查扣Ｋ他命兩百四十公斤，市價二點四億元；另有製毒原料鹽酸羥亞胺一千八百八十四公斤，若製成Ｋ他命、估計市價約十五億元。

專案小組一月廿五日查獲從大陸進口的矽橡膠捏合機，夾藏Ｋ他命兩百四十公斤，並在桃園蘆竹區逮捕收貨李姓男子。

二月一日自大陸進口的隧道茶葉烘乾機，基隆關過濾艙單察覺有異，待貨物抵達基隆港時註檢Ｘ光機儀檢，經破壞檢查，發現毒梟在烘乾機內中空處，以三層金屬夾層混合棉絮企圖躲避查緝，撬開後發現滿是鹽酸羥亞胺，共計七百四十七公斤；經跟監貨櫃送至桃園蘆竹，車手取貨簽收時，幹員當場逮捕三名男子。

二月五日則有五台色母綜合混練機，經Ｘ光機檢驗出現可疑影像，緝毒犬嗅到毒品反應，經堆高機架高混練機，發現底部有密窩，開挖洞口搜出共夾藏鹽酸羥亞胺一千一百卅七公斤，循線在桃園龍潭倉庫逮捕一名收貨男子。

調查局長蔡清祥昨在記者會表示，能連破三毒品案首功是基隆關人員的細心，發現異狀後適時通報調查局。關稅署長廖超祥說，從機具破壞的程度，可看到查緝的困難度，主要靠查緝人員的專業和精密儀器協助。