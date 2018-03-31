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林佳龍在台中買房子了！國美館前7千萬豪宅

大膽男試槍對空開槍 竟射破醫院玻璃

2018-03-31 15:39聯合報 記者游振昇╱即時報導

31歲張姓男子酒後要試槍，對空開槍竟射破醫院玻璃，台中警方昨深夜逮人，查扣槍彈。

中市警察局第二分局立人派出所昨天接獲台中市一家醫院報案，在醫院二間病房玻璃遭不明物品破壞，警方立即派員趕抵現場，發現玻璃疑有彈孔。

第二分局組成專案小組，經調閱監視器後，發現31歲的張姓男子涉有重嫌，昨晚11點30分通知他到案說明，並取出犯案空氣手槍1支，經測試可穿透鋁片。

張嫌坦承昨晚中訪友，因酒後好玩手癢，無聊持空氣槍朝天空開槍，才會不慎造成醫院玻璃損壞，該槍經初驗，全案依槍砲彈藥管制條例罪移送偵辦。

台中警方逮捕開槍男子。記者游振昇/翻攝
台中警方逮捕開槍男子。記者游振昇/翻攝
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台中警方逮捕開槍男子。記者游振昇/翻攝
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