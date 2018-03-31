路檢瞄到刀所長怒嚇 眾人招了起出手槍防彈背心

2018-03-31 15:27 聯合報 記者 聯合報 記者 蕭雅娟 ╱即時報導



大安分局瑞安街派出所今天凌晨2時許在市民大道與光復南路口執行路檢，攔下一輛租賃車，員警眼尖看到駕駛座有把藍波刀，喝斥車上21歲黃姓男子等4人下車，但突然一片死寂，所長陳育健懷有有鬼，立即嚴正威嚇，「還不老實說！」，果真從車上搜出「全副武裝」的滿彈夾的制式克拉克手槍1把、子彈還有防彈背心。

警方調查，20歲林姓男子昨天開著租賃車載著黃、32歲陳姓男子及22歲王姓女子，警方眼尖看見駕駛座下方有一把刀，立即要人下車，但四人卻一片沈默不敢說話，警方認為有異，從駕駛座旁的置物箱找到一把制式克拉克手槍1把、彈匣2個、子彈20發，手槍還滿彈夾，車上還有一間防彈背心。

因現場4人不發一語，所長陳育健立即威嚇大聲說，「誰的？都不老實說嗎！通通給我蹲下！」，這時黃男才開口「有槍…」坦承持有手槍。黃供稱，這是死去的國中同學留下來的，但警方認爲這是推卸之詞，將持續查槍枝來源。

半夜帶著這麼多行頭到底要做什麼？黃供稱，平常有打球習慣，只是要去松山打撞球，因愛炫耀才把放在車上，林男則稱怕遇害，為了保護才會帶著防彈背心。後座的陳男和王女遭列為關係人。