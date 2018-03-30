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男持刀性侵落單女 逃了1年因竊案落網

2018-03-30 19:35聯合報 記者陳俊智╱即時報導

李姓男子7年來犯下多起恐嚇和侵入住宅竊案，去年4月還在新北市微風運河停車場持刀性侵落單女子，警方雖在現場留下的精液採到DNA，但缺乏他的對照組，遲遲沒辦法鎖定他涉案，直到最近一次竊案採到DNA才破案。

李男2002年闖空門時，不但偷走女屋主的鑽戒和金項鍊，還把女用內褲套在熊玩偶胯下，然後持刀割破玩偶胯下，在玩偶身體裡留下精液。2013年4月間，他又將沾有精液的女性內褲掛在停在路邊的機車上，還留字條說「我要瘋狂的猛幹你的小陰部」、「不停地抽插你的小淫穴」等語。

李男詭異行徑嚇壞不少女性，甚至去年還有一名落單女子在被他持刀架住脖子指侵、逼迫打手槍。警方雖從精液採到DNA，但比對資料庫未發現符合對象，加上當時天色昏暗，遲遲無法鎖定他涉案，直到去年一起竊案採到他的DNA，鑑定後才讓所有案件明朗。

李姓男子到案後，供稱當時很久沒有「嘿咻」，看到正妹就忍不住犯案，但辯稱只有請對方幫忙手淫，否認指侵，對於其他的案件則是避重就輕，辯稱時間太久忘記了；新北地檢署調查後認定他涉犯5起侵入住宅竊案、2起恐嚇和1起強制性交罪，除其中2起竊盜、1起恐嚇逾追溯期不起訴，其他全部起訴。

李姓男子7年來犯下多起恐嚇和侵入住宅竊案，去年4月還在新北市微風運河停車場持刀性...
李姓男子7年來犯下多起恐嚇和侵入住宅竊案，去年4月還在新北市微風運河停車場持刀性侵落單女子，警方雖在現場留下的精液採倒DNA，但缺乏他的對照組，遲遲沒辦法鎖定他涉案，直到最近一次竊案採到DNA才破案。示意圖/Ingimage
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DNA恐嚇微風

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