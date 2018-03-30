男持刀性侵落單女 逃了1年因竊案落網

2018-03-30 19:35 聯合報 記者 聯合報 記者 陳俊智 ╱即時報導



李姓男子7年來犯下多起恐嚇和侵入住宅竊案，去年4月還在新北市微風運河停車場持刀性侵落單女子，警方雖在現場留下的精液採到DNA，但缺乏他的對照組，遲遲沒辦法鎖定他涉案，直到最近一次竊案採到DNA才破案。

李男2002年闖空門時，不但偷走女屋主的鑽戒和金項鍊，還把女用內褲套在熊玩偶胯下，然後持刀割破玩偶胯下，在玩偶身體裡留下精液。2013年4月間，他又將沾有精液的女性內褲掛在停在路邊的機車上，還留字條說「我要瘋狂的猛幹你的小陰部」、「不停地抽插你的小淫穴」等語。

李男詭異行徑嚇壞不少女性，甚至去年還有一名落單女子在被他持刀架住脖子指侵、逼迫打手槍。警方雖從精液採到DNA，但比對資料庫未發現符合對象，加上當時天色昏暗，遲遲無法鎖定他涉案，直到去年一起竊案採到他的DNA，鑑定後才讓所有案件明朗。