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天龍國怎麼了？白晝傷人濺血 北市一日兩起

2018-03-30 00:48聯合報 記者蕭雅娟廖炳棋／台北報導

陳男到高院出庭後，在高院外遭人劃傷，奔回法院求救，地上血跡斑斑。 圖／民眾提供
陳男到高院出庭後，在高院外遭人劃傷，奔回法院求救，地上血跡斑斑。 圖／民眾提供
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台北市街頭昨天連傳兩起白晝傷人濺血案。卅一歲陳姓男子因侵權官司到高院民事庭出庭，剛步出庭外就遭二人圍毆，手臂被銳器劃傷流血，立刻奔回法院求救。另薛姓男子中午從公司下樓外出，也遭兩男伏擊，臀部遭刺三刀送醫。

陳姓男子負傷奔回法院時，引起民眾及律師騷動，地上多處留下他傷口噴濺的血滴；警方一小時後，在陳就醫的同一家醫院逮捕涉嫌行凶的廿三歲吳姓及廿一歲林姓男子，吳因左胸受傷，也前往縫合治療。

警方調查，被害人昨天下午三時許步出高院民事庭，走到桃源、貴陽街口準備騎機車，吳、林原坐在花圃，突起身從背後出拳突襲，陳男反擊，三人在大街上追打，過程中陳遭不明銳器劃傷左前手臂。

陳受傷後折回民事庭大門求救，手臂留下三公分乘以十二公分的撕裂傷，鮮血直流，經包紮後送往北市聯合醫院和平院區救治。

沒多久吳、林二人也到和平醫院，被警方發現；吳因胸口也有銳器傷口，住院縫合，林則被警方帶回調查。

警方說，林從事輪胎回收業，吳則是粗工，兩人稱因陳斜眼瞪人，氣不過才揍人，否認持銳器攻擊；雙方互控傷害，警方詢後函送檢方偵辦，並追查吳二人是否受教唆犯案。

五十三歲薛姓男子昨天中午從溫州街公司步行外出，在街頭遭兩名男子襲擊，臀部被連刺三刀，凶嫌逃逸；警方查出薛經營工程公司，兩名凶嫌埋伏超過三小時，研判因糾紛被人刺臀報復。

血案

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