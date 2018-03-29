影／神來一擊！助警逮超商強盜犯的熱心男現身了

2018-03-29 17:48 聯合報 記者 聯合報 記者 邵心杰 ╱即時報導



台南市永康區復國一路超商，兩周前發生程姓男子涉嫌持刀強盜，永信派出所長李志賢第一時間趕赴現場，與另名見義勇為的熱心民眾持管鉗，打落嫌犯手上水果刀，警民合作制伏程，扭送法辦。而這名無名英雄吳健忠下午現身，他說，當時其實沒想太多，心想可以幫得上忙，但也因此枉顧凶險，還被太太嘮叨許久。

任職大台南天然氣股份有限公司的吳健忠及經理喻文祥受邀到永康警分局，由分局長戴崇贒在聯合勤教場合上公開表揚。戴崇贒說，同仁執法面臨危險時，仍勇於面對絕不退縮，遑論吳協助警方打擊犯罪的勇氣，路見不平、拔刀相助之舉更是令人欽佩。

現年47歲的吳，國小4年級起學跆拳道，直至25歲，是跆拳道三段，最好成績更排名南區同級前3名，他說，遇到持刀歹徒袜驚，反倒是接受採訪卡驚。

他提及，當天剛好到超商要買東西，遇到嫌犯酒後涉嫌持刀在店內收銀台搜刮財物，被要求退出超商，還處變不驚詢問店員「報警了沒？」。第一時間到場的所長見到嫌犯得手後，持刀步出大門準備離開，拿安全帽與其對峙，他趁嫌犯不備之際，順手拿了工作用的管鉗，打落對方手上水果刀，所長也因此迅速壓制逮捕，控制嫌犯。