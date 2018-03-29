親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

影／神來一擊！助警逮超商強盜犯的熱心男現身了

2018-03-29 17:48聯合報 記者邵心杰╱即時報導

台南市永康區復國一路超商，兩周前發生程姓男子涉嫌持刀強盜，永信派出所長李志賢第一時間趕赴現場，與另名見義勇為的熱心民眾持管鉗，打落嫌犯手上水果刀，警民合作制伏程，扭送法辦。而這名無名英雄吳健忠下午現身，他說，當時其實沒想太多，心想可以幫得上忙，但也因此枉顧凶險，還被太太嘮叨許久。

任職大台南天然氣股份有限公司的吳健忠及經理喻文祥受邀到永康警分局，由分局長戴崇贒在聯合勤教場合上公開表揚。戴崇贒說，同仁執法面臨危險時，仍勇於面對絕不退縮，遑論吳協助警方打擊犯罪的勇氣，路見不平、拔刀相助之舉更是令人欽佩。

現年47歲的吳，國小4年級起學跆拳道，直至25歲，是跆拳道三段，最好成績更排名南區同級前3名，他說，遇到持刀歹徒袜驚，反倒是接受採訪卡驚。　 

他提及，當天剛好到超商要買東西，遇到嫌犯酒後涉嫌持刀在店內收銀台搜刮財物，被要求退出超商，還處變不驚詢問店員「報警了沒？」。第一時間到場的所長見到嫌犯得手後，持刀步出大門準備離開，拿安全帽與其對峙，他趁嫌犯不備之際，順手拿了工作用的管鉗，打落對方手上水果刀，所長也因此迅速壓制逮捕，控制嫌犯。　　

這關鍵的一擊，也讓其他在場民眾免於生命威脅恐懼，更讓執勤員警毫髮無傷，順利緝捕強盜犯到案，他謙虛不敢居功，經員警再三聯繫，勉為其難現身。他說，20多年，住在台東時，曾有小偷上門被他發現，追了1公里也將對方制伏，再交警方處理。但也因此枉顧凶險，他說，經常被太太嘮叨許久。　　　

吳健忠見義勇為，幫助警方逮捕超商強盜犯，下午現身永康分局受獎。記者邵心杰／攝影　
吳健忠見義勇為，幫助警方逮捕超商強盜犯，下午現身永康分局受獎。記者邵心杰／攝影　
分享
永康警分局長戴崇贒（左二）在聯合勤教場合上公開表揚吳健忠，稱路見不平、拔刀相助之...
永康警分局長戴崇贒（左二）在聯合勤教場合上公開表揚吳健忠，稱路見不平、拔刀相助之舉令人欽佩。記者邵心杰／攝影
分享

超商強盜跆拳

相關新聞

高院民庭外砍人 警在醫院活逮2名黑衣人

2018-03-29 17:28

工程公司老闆外出 遭2男當街連刺3刀濺血

2018-03-29 14:23

影／基隆民宅火警 驚見身障男燒死屋内

2018-03-29 14:00

被控強迫學生打手槍 校方：棒球教練聲稱和學生「在玩」

2018-03-29 16:37

特警槍戰生死一瞬間 陳菊：天公有保庇

2018-03-29 17:56

台鳳案炒手「亞聚陳」陳文吉返台投案 50萬元交保

2018-03-29 17:49

小開欠債不處理 男子暗夜揪黑衣人怒砸店

2018-03-29 16:39

捷泰精密配合全網通作假帳 檢調大搜索

2018-03-29 16:38

驚！血濺高院民庭 惡男砍人手臂後逃逸

2018-03-29 16:31

事業有成買房開保時捷 精神不穩砍殺妻女判刑8年

2018-03-29 15:49

捷泰精密被控配合作假帳 前董座劉忠義遭約談

2018-03-29 15:45

新北拆除大隊技士索賄 法官裁定羈押

2018-03-29 14:10

涉載北韓煤賣越南恐觸犯資恐法 江衡限制出境

2018-03-29 12:23

美國旅客桃機竊取精品 還沒登機就被航警查獲

2018-03-29 11:14

陸船越界捕魚 澎湖海巡登檢並押返隊部裁處

2018-03-29 10:49

「好想燒掉法院...」 藥頭抓了馬上又放 緝毒警抓狂

2018-03-29 10:00

【子彈只離小英50米】總統維安頻出包 問題出在哪？

2018-03-29 08:00

金門現喋血鬥毆 警方出動快打

2018-03-29 00:06

國安局證實 去年12月總統官邸槍枝走火

2018-03-29 00:03

影／不滿房東趕人 房客涉嫌持開山刀一路追砍

2018-03-28 21:20

只想盡快帶女兒回去安葬 父母抵台準備帶港女回家了

2018-03-28 19:41

連刺學妹3刀 世新男大生起訴後羈押

2018-03-28 19:24

吸到恍神毒咖啡包掉車上 運將機警報警逮毒蟲

2018-03-28 18:36

阿里山公路巨石擊中遊覽車 30日將刷坡交通管制

2018-03-28 18:27

香港潘姓女子遊台斷魂 父母親來台善後

2018-03-28 17:33

討債多次未成 揪友人開槍叫囂

2018-03-28 17:14

民雄警方查獲地下軍火 突擊步槍和衝鋒槍火力驚人

2018-03-28 16:15

假好心攙扶老翁真搶劫 警方2小時人贓俱獲

2018-03-28 16:08

金門暗夜喋血 兩方人馬KTV大火拼

2018-03-28 15:52

撞死中年女肇逃兩天才投案 男子稱焦慮症發作不敢下車

2018-03-28 15:03

員警追槍案 隔房台日混血男子逃跑掉槍又摔斷腿

2018-03-28 14:59

躲過雄警22槍倖存 2嫌堅不吐實被羈押

2018-03-28 14:30

教化科長讀EMBA找受刑人代寫論文 中監：報矯正署懲處

2018-03-28 13:48

港女箱屍命案 父母今來台領遺體

2018-03-28 13:12

出身警察家庭 「半夜電話響全家都會嚇醒」

2018-03-28 12:44

盜用名醫藝人照賣劣質品 警破爛貨倉儲

2018-03-28 12:31
看更多

熱門文章

竹科董娘遭腥夫逼墮胎 一招讓她奪回8816萬元

2018-03-29 10:52

醫院電梯B1不停 她曝真相：送大體的

2018-03-28 20:31

3熱褲少女捷運車廂熱舞1分鐘快閃 乘客傻眼：擾民

2018-03-29 10:55

牛奶粉冒充鮮羊乳 一騙23年

2018-03-29 00:06

台南轎車超車不慎 衝撞2車後自撞路樹1人亡

2018-03-29 15:42

房客受傷住院要求免繳租金 房東苦惱問：該答應嗎？

2018-03-29 12:51

228赴慈林追思林家血案 多名悼念者疑成超速罰單苦主

2018-03-28 18:34

用下體頂住女兵私處、強摸胸 士官長認錯

2018-03-28 19:22

牛奶粉假冒鮮羊乳 送進台南500訂戶

2018-03-28 18:29

李敖長女提告 要求認祖歸宗、分遺產

2018-03-29 00:07

經營藥局涉詐千萬健保費 國民黨花蓮主委妻百萬元交保

2018-03-28 18:22

【子彈只離小英50米】總統維安頻出包 問題出在哪？

2018-03-29 08:00

自覺沒女人味？男大生心情差狠踹高中生出氣

2018-03-29 09:56

偷吃生子養小三 科技董座賠妻8千萬

2018-03-29 12:26

新北市拆除大隊隊員涉索賄 北檢訊後聲押

2018-03-28 23:38

上兵假造祖父母訃聞 四度騙到喪假

2018-03-29 00:38

中年男潛浴室欲性侵女模 高院認有逃亡之虞發回更裁

2018-03-28 21:02

影／酒駕逃逸不給查 俏女警飆海豚音嚇到醉男停機

2018-03-29 10:38

老翁搭公車逛街死在車上 司機交班發現急報警

2018-03-29 11:14

人夫婚外情挨告 竟痛斥小三「親我老二、勾引我」

2018-03-29 14:12

小心有詐！ 臉書一頁式廣告 假藉名人賣劣貨

2018-03-28 23:58

捷泰精密涉及配合虛假交易 約談劉姓前負責人等10餘人到案

2018-03-29 15:16

驚！血濺高院民庭 惡男砍人手臂後逃逸

2018-03-29 16:31

「好想燒掉法院...」 藥頭抓了馬上又放 緝毒警抓狂

2018-03-29 10:00

金門現喋血鬥毆 警方出動快打

2018-03-29 00:06

「連這種地方也會遭竊？」基隆議員安全帽在議會被偷走

2018-03-28 19:21

只想盡快帶女兒回去安葬 父母抵台準備帶港女回家了

2018-03-28 19:41

單手騎機車到該不該罰？「律師立委」：還是會罰

2018-03-29 09:44

立法院前祕書長林錫山收賄 二審改判15年

2018-03-29 10:31

女友酒店上班為養家 男氣到在幼兒前打死她判賠5百萬

2018-03-29 16:02

被控強迫學生打手槍 校方：棒球教練聲稱和學生「在玩」

2018-03-29 16:37

越判越重！知名女藝人前男友性侵少女 二審重判7年半

2018-03-29 10:46

影／不滿房東趕人 房客涉嫌持開山刀一路追砍

2018-03-28 21:20

羅福助炒股案分析師遭控詐欺 檢調約談

2018-03-28 19:36

新北市府違建大隊官員涉貪汙 遭搜索

2018-03-28 22:56

積水30公分 無業男離奇溺斃地下室

2018-03-29 00:14

友人通報有便衣 毒販睡死未讀訊息被抓

2018-03-29 09:43

工程公司老闆外出 遭2男當街連刺3刀濺血

2018-03-29 14:23

捷泰精密配合全網通作假帳 檢調大搜索

2018-03-29 16:38

陳皓揚虐貓被台大退學 提告撤銷處分敗訴

2018-03-29 10:56
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top